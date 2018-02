Xetra-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 35.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada, sowie Vertriebsniederlassungen in den USA und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (12.02.2018/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) weiter hinzuzufügen.SFC Energy habe am 8. Februar vorläufige Zahlen für 2017 präsentiert, die über den Analystenschätzungen gelegen hätten. Der Jahresumsatz habe ein Rekordhoch von EUR 54,3 Mio. (+23% J/J) erreicht. Das bereinigte EBITDA sei klar positiv bei EUR 1,5 Mio. gewesen (2016: EUR -2,7 Mio.). Hohe Nachfrage aus den Sicherheits- & Industrie- und Öl- & Gasmärkten nach SFCs Produkten seien die Hauptumsatztreiber gewesen. Strikte Kostenkontrolle habe den Turnaround bei den Erträgen unterstützt. Ein hoher Ölpreis und anhaltend hohe Nachfrage der Kunden aus dem Verteidigungsbereich sollten die Wachstumstreiber in 2018E sein. Das Wachstum sei durch den deutlich gestiegenen Auftragsbestand zum Ende des Jahres 2017 (EUR 18,6 Mio., +10% J/J) unterlegt. Der Analyst prognostiziere ein Umsatzwachstum von 18% und ein EBIT von EUR 2,5 Mio. für 2018E. Aufgrund SFCs starker Wettbewerbsposition bei verlässlichen und sauberen netzunabhängigen Stromlösungen erwarte der Analyst in den nächsten Jahren nachhaltiges Wachstum und steigende Profitabilität.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, erhöht sein Kursziel von EUR 7,70 auf EUR 8,70 und bestätigt seine "add"-Empfehlung für die SFC Energy-Aktie. (Analyse vom 12.02.2018)