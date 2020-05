Börsenplätze SBF-Aktie:



Kurzprofil SBF AG



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (08.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) untr die Lupe.Das Leipziger Unternehmen habe im ersten Quartal eine gute Figur abgegeben. Umsatz und Gewinn seien verbessert worden.In der aktuellen Situation würden viele Firmenlenker etwas skeptischer in die Zukunft blicken. Nicht aber SBF-Vorstand Rudolf Witt. Er lasse sich durch die Corona-Pandemie nicht aus der Ruhe bringen. "Als Entwicklungspartner, Systemanbieter und Tier-1-Lieferant der führenden Schienenfahrzeughersteller sind wir Teil einer sehr robusten und langfristig denkenden Branche. Die von den großen Zugherstellern erhaltenen Aufträge sind in der Regel langfristig und erstrecken sich über mehrere Jahre", sage Witt.An der Prognose für das Gesamtjahr zu rütteln komme für Witt deshalb nicht in Frage. Der Firmenlenker bleibe extrem positiv. Warum auch nicht? Der Kundenstamm könne sich sehen lassen: Alstom, CRRC, Stadler Rail, Siemens Bombardier etc. würden bei SBF ordern. SBF habe sich in den letzten Jahren mit der Fertigung von kompletten Deckensystemen, Lichtkomponenten und Klimakanälen für Schienenfahrzeugeein sehr gutes Standing erarbeitet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link