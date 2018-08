Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de (13.08.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - SAP markiert neues Tief - ChartanalyseDie SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) bildete nach dem Tief bei 82,19 EUR aus dem Februar 2018 einen kleinen Boden aus und kletterte anschließend auf ein neues Allzeithoch bei 105,28 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach einem Rücksetzer auf 96,77 EUR sei der Wert am 18. Juli 2018 an diesem Hoch gescheitert. Seitdem gebe er wieder nach. Innerhalb dieser Abwärtsbewegung sei SAP am Freitag auf ein neues Tief abgefallen. Damit drohe die Ausbildung einer Topformation in Form eines Doppeltops. Die Nackenlinie hierfür liege bei 96,77 EUR.Ein Tagesschlusskurs unter 96,77 EUR wäre ein mittelfristiges Verkaufssignal. SAP könnte dann bis zu einem rechnerischen Kursziel bei 88,94 EUR abfallen. Sollte allerdings im Bereich um 96,77 EUR wieder Nachfrage aufkommen, bestünde die Chance auf einen Anstieg bis 100,70 und 105,28 EUR. (Analyse vom 13.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link