Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

122,28 EUR +1,49% (22.10.2021, 20:39)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

121,28 EUR +1,18% (22.10.2021, 17:35)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (22.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Am Donnerstag sei die Aktie von SAP deutlich abgerutscht. Laut Marktkreisen hätten vorsichtige Aussagen zur Margenentwicklung des CFO Luka Mucic für Verunsicherung unter den Marktteilnehmern gesorgt. Einen Handelstag später würden bei der Aktie von SAP wieder die grünen Vorzeichen dominieren. Denn das Gros der Analysten bleibe optimistisch.Die britische Investmentbank Barclays habe die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Analyst James Goodman halte die festgelegten Ziele des Softwarekonzerns für 2025 laut einer am Freitag vorliegenden Studie für "zu konservativ". Dass das Management in der Telefonkonferenz eine unveränderte Gewinnprognose von "auf Vorjahresniveau oder darunter" für das Geschäftsjahr 2022 abgegeben habe, habe die Aktie auf Talfahrt geschickt. Diese Aussage aber sollte im Zusammenhang mit den sehr konservativen Schätzungen von SAP gesehen werden.Auch die US-Investmentbank Goldman Sachs rate unverändert zum Kauf, das Kursziel belaufe sich auf 145 Euro. Die Zuwächse im Cloudgeschäft des Softwareanbieters seien durch die intensivierten Investitionen wieder aufgezehrt worden, so Analyst Mohammed Moawalla. Die jüngste Kursschwäche der Aktie sei aber übertrieben und biete einen attraktiven Einstiegspunkt. Mit Blick auf die weiteren Aussichten des Konzerns bleibe Moawalla positiv gestimmt.Das gleiche Votum und Kursziel rufe auch die Deutsche Bank für die Aktie von SAP aus. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten, habe Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: SAP.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link