Börsenplätze SAP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

101,84 EUR +1,35% (23.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

108,52 EUR +6,16% (24.04.2019, 09:07)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (24.04.2019/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP), mit Sitz im baden-württembergischen Walldorf, ist der weltweit viertgrößte Softwarehersteller und bezeichnet sich selbst als den "weltweit führenden Entwickler und Anbieter von Unternehmenssoftware", so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Bekannt geworden sei das Unternehmen vor allem durch sein ehemals zentrales Produkt, eine betriebswirtschaftliche Standardsoftware. Im Kern konzentriere sich SAP auf die Entwicklung von Programmen zur Abwicklung unternehmerischer Geschäftsprozesse, wie beispielsweise Buchführung, Lagerhaltung, Controlling, Produktion, Einkauf, Vertrieb oder das Personalwesen. Darüber hinaus biete SAP seit 2005 auch Datenbanklösungen sowie Datawarehouses an und entwickle spezielle Dienstleistungen für den Finanzsektor. In letzter Zeit habe neben dem klassischen Software- und Lizenzgeschäft besonders das Cloudangebot an Bedeutung gewonnen. Inzwischen würden mehr als 425.000 Kunden in mehr als 180 Ländern mit SAP-Software und Dienstleistungen arbeiten.Nach Börsenwert sei SAP das wertvollste deutsche Unternehmen, damit dies auch so bleibe, habe CEO Bill McDermott in einem Interview mit der "F.A.Z." angekündigt, den Wert bis 2023 verdoppeln zu wollen. Großes Potenzial biete seiner Meinung nach die im Vergleich zu reinen Cloudanbietern um 90 Milliarden Euro unterbewertete Cloud Sparte. Diese sei auch mit den letzten Akquisitionen von Qualtrics und der Callidius Software Inc. weiter gestärkt worden. Laut "Handelsblatt" sei SAP der "am schnellsten wachsende große Datenbankanbieter mit der höchsten Nutzerzahl".Letzte Woche habe Goldman Sachs die Empfehlung des Softwareherstellers bestätigt: Der DAX-Konzern bleibe auf der Conviction Buy List und zähle damit zu den Top-Favoriten der Goldman-Analysten. Auch die Privatbank Berenberg habe am 23.04.2019 ihre Kauf-Empfehlung bestätigt, während Carlos Trevino, Analyst bei Santander, die Aktie auf "underweight" gesetzt habe. Die Analysten würden insbesondere auf die Relevanz des Cloud-Geschäftes und das organische Wachstum bei Selbigem und den Lizenzerlösen verweisen. Es bleibe abzuwarten, wie erfolgreich die Integration von Qualtrics verlaufen sei.Neben einem starken Cloud-Geschäft solle eine Steigerung der operativen Marge zu langfristigem Wachstum führen. Diese solle durch eine umfangreiche Restrukturierung verbessert werden. Eine ergriffene Maßnahme sei der Abbau von voraussichtlich 4.400 Stellen, davon 1.000 bis 1.200 in Deutschland. Dennoch gehe Cawa Younosi, Personalchef von SAP Deutschland, davon aus, dass "wir am Ende des Jahres mehr Mitarbeiter haben werden als jetzt". Ziel sei es, Personal für Wachstumsbereiche wie künstliche Intelligenz, Blockchain oder IoT-Lösungen zu gewinnen. Alle drei Bereiche könnten helfen bestehende Produkte zu optimieren und neue zu kreieren. Wie Thomson Reuters berichtet habe, solle das Geschäftsmodell des Unternehmens plattformorientierter werden.Die SAP SE werde aktuell bei EUR 101,32 (23.04.2019) gehandelt. Das 52-Wochenhoch habe bei EUR 108,52 (26.09.2018) gelegen, das 52-Wochentief bei EUR 83,95 (01.03.2019). Bei Bloomberg setzen 27 Analysten die Aktie auf "buy", acht auf "hold" und fünf Analysten auf "sell", so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 23.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link