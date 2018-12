Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Jan Heusinger vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Heusinger von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Goodwill habe sich seit 2013 um über 60 Prozent erhöht. Übernahmen wie die des B2B-Marktplatz Ariba und zuletzt Qualtrics hätten zu dieser Entwicklung beigetragen. Auf den ersten Blick alarmierend. Doch Ariba habe sich sehr gut entwickelt: Das abgewickelte Handelsvolumen habe von 350 Milliarden Euro auf über eine Billion Euro zugelegt. Eine Abschreibung des Goodwill sei in diesem Fall also definitiv nicht erforderlich. Allgemein gelte bei Software-Firmen ein hoher Goodwill nicht als verwerflich, da Übernahmen in diesem Bereich kaum Maschinen und Fuhrparks enthalten würden.Auch mit der teuren Übernahme von Qualtrics habe sich der DAX-Konzern Wachstum im Cloud-Geschäft gesichert. Dieses sollte künftig deutlich zum Konzerngewinn beitragen und sei somit ein wichtiger Faktor für zukünftige Kursgewinne.DER AKTIONÄR bleibe bei einer Kaufempfehlung. (Analyse vom 04.12.2018)Börsenplätze SAP-Aktie:Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:92,15 EUR -0,39% (04.12.2018, 12:29)