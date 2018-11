Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).Nachdem erst vor nicht einmal zwei Wochen IBM eine vollkommen überteuerte Milliardenübernahme gemeldet habe, ziehe nun überraschend SAP nach. Für 8 Mrd. USD in bar wolle SAP das US-Unternehmen Qualtrics, welches spezialisiert sei auf das Sammeln von Kunden-, Mitarbeiter- sowie Produktdaten und eigentlich in Kürze an die Börse gehen wollte (angepeilter Wert: 5 Mrd. USD), übernehmen.Dass der für Qualtrics relevante Markt laut SAP mehr als 44 Mrd. USD groß sein solle, die Bruttomarge über der von SAP liege und Umsatz und operatives Ergebnis von SAP dann zweistellig wachsen sollten, rechtfertige den nach Meinung des Analysten vollkommen überteuerten Kaufpreis auch nicht. Zudem sind überteuerte Großübernahmen am Ende eines Konjunkturzyklus, in dem wir uns aus unserer Sicht befinden, symptomatisch, so Markus Friebel, Analyst von Independent Research. Verschärfend hinzu komme, dass der DAX-Konzern den Kaufpreis vollständig mit Fremdkapital finanzieren wolle.Zudem bezweifle Friebel, dass der Geschäftsbereich von Qualtrics langfristig wachstumsstark sei. Erst Ende Januar habe sich SAP für 2,4 Mrd. USD noch einmal im Cloud-Geschäft verstärkt gehabt und habe von da an eigentlich nur noch kleinere Übernahmen tätigen wollen. SAP hätte sich nach Ansicht des Analysten lieber daran gehalten, anstatt für eine wie der Konzern selbst sage "einmalige Übernahmegelegenheit" einen viel zu hohen Preis zu bezahlen. Die Marktreaktion auf die Übernahme sei auch eindeutig (SAP-Aktie 12.11.: -5,6%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: