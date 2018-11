Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Walldorfer Konzern stärke sein Cloud-Segment durch eine weitere Übernahme. Für 8 Mrd. USD kaufe SAP das US-Unternehmen Qualtrics. Das Ziel liege dabei klar auf der Hand: In der CRM-Cloud für Wachstum sorgen und dem großen Konkurrenten Salesforce Marktanteile streitig machen. Teuer erkauftes Wachstum, während Salesforce organisch wesentlich schneller wachsen könne. Anleger würden daher mit gemischten Gefühlen auf die Übernahme blicken.Die kurzfristige Erholungsbewegung der SAP-Aktie sei gestoppt und habe sich zu einem Abwärtstrend entwickelt. Anleger sollte dies allerdings nicht zu sehr verunsichern, denn der langfristige Trend bleibe intakt. Die Ausweitung des Cloud-Geschäfts sei dabei der wichtigste Faktor für langfristige Kursgewinne, auch wenn man sich den Wachstumsmarkt letztendlich teuer einkaufe. "Der Aktionär" bleibe long positioniert mit einem Kursziel von 131 Euro, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:91,83 EUR -3,51% (12.11.2018, 13:54)