Kurzprofil SAP SE:



Hannover (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF), senkt aber das Kursziel von 115 auf 110 Euro.Mit dem starken Cloudwachstum in Q3 2018 hänge der Walldorfer Konzern alle großen Wettbewerber ab, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch die Pipeline für das vierte Quartal sei angabegemäß gut gefüllt und Grundlage für die erneute Prognoseanhebung. Die Margenentwicklung habe jedoch enttäuscht, die eine direkte Folge des starken Anstiegs im noch margenschwächeren Cloudgeschäft sei. Dies sei aus Sicht von Donie jedoch kein Beinbruch, sondern eine Entwickung, die sich in der Zukunft auszahlen sollte, zumal eine Kostenreduktion in der Cloud in Aussicht gestellt sei. Trotzdem habe das IFRS-Zahlenwerk auf dem seine Planung basiere - auch aufgrund von Wechselkursverschiebungen - nicht ganz seine Erwartungen erreicht, weshalb er sein Kursziel von 115 auf 110 Euro reduziert.Auf Basis des zurückgekommenen Bewertungsniveaus und des weiterhin hohen Wachstumspotenzials bleibt Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Kaufempfehlung für die SAP-Aktie. (Analyse vom 19.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: