Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

107,24 EUR +0,34% (09.04.2020, 11:50)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:



716460

Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (09.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi finde die neueste Meldung von SAP nicht schlecht. Erst im dritten Monat des 1. Quartals habe man die Auswirkungen des Coronavirus gespürt. Für die kommenden Monate sei SAP trotzdem gar nicht so schlecht aufgestellt. Was man jetzt erwarte, z. B. die Umsatzerlöse in einer Spanne zwischen 27,8 und 28,5 Mrd. EUR, liege nicht so weit von den ursprünglichen Plan-Zahlen entfernt.Die SAP-Aktie sei heute Morgen zwar etwas schwächer unterwegs gewesen. Das ist aber eine Schwäche, die man dann ausnutzen kann, um in der SAP-Aktie eine Position auf- oder auszubauen, denn das Unternehmen schlägt sich in der aktuellen Situation doch sehr gut, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.04.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:107,18 EUR +2,08% (09.04.2020, 11:35)