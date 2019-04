Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).Die operative Umsatz- (+15,8% auf 6,09 (Vj.: 5,26; Analystenerwartung: 5,89; Marktkonsens: 5,92) Mrd. Euro) und Ergebnisentwicklung (Betriebsergebnis (Non-IFRS): +18,8% auf 1,47 (Vj.: 1,24; Analystenerwartung: 1,41; Marktkonsens: 1,40) Mrd. Euro) sei in Q1/2019 besser als erwartet ausgefallen. Die Kosten für den Personalumbau in Höhe von 886 Mio. Euro hätten aber erstmals seit vielen Jahren zu einem Quartalsverlust von -114 (Vj.: +708; Analystenerwartung: +837) Mio. Euro geführt. Zudem habe SAP die Ergebniszielsetzungen für 2019 und 2020 angehoben. U.a. aufgrund des Q1-Verlusts habe Friebel seine EPS-Erwartungen gesenkt (2019e: 3,20 (alt: 3,92) Euro; 2020e: 4,30 (alt: 4,40) Euro).Operativ laufe es bei SAP sehr gut und dies sollte nach Meinung des Analysten auch mittelfristig anhalten, was jedoch zum Teil bereits in der Aktie eingepreist sei. Der erfreulichen fundamentalen Entwicklung stünden aber nennenswerte Risikofaktoren wie v.a. die durch die zahlreichen und hochbewerteten Übernahmen bedingte hohe Verschuldung sowie der hohe Firmenwert gegenüber.Bei einem auf 115,00 (alt: 100,00) Euro erhöhten Kursziel bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die SAP-Aktie, die mit einem Kursanstieg von rund 8% (24.04. mittags) und einem neuen Allzeithoch sehr positiv auf die Zahlenbekanntgabe reagiert hat. (Analyse vom 24.04.2019)Börsenplätze SAP-Aktie:Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:112,14 EUR +10,11% (24.04.2019, 15:01)