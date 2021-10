Das von uns zuletzt prognostizierte "Rerating" (d.h. eine schrittweise Annäherung der Bewertungs-Multiples von SAP an jene seiner Peer Group) hat erst langsam eingesetzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Auf Basis des unveränderten Kurszieles der Analysten der Raiffeisen Bank International AG (EUR 144) spiegele die Aktie daher immer noch einen deutlichen Bewertungsabschlag von 38% auf (Durchschnitt aus KGV und EV/EBIT 2022e) gegenüber seinen Vergleichsunternehmen im Software-Sektor.



Konsequenterweise bestätigen wir unsere Kaufempfehlung für die SAP-Aktie, so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 22.10.2021)



Wien (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF).SAP zähle zu den weltweit führenden Anbietern von Unternehmenssoftwarelösungen, die die verschiedenen Prozesse innerhalb der Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinweg organisieren würden.Das Wachstum der S/4HANA Cloud-Erlöse habe in den letzten Monaten wieder etwas Fahrt aufnehmen können, diese hätten um 46% auf 276 Mio. zulegen können. Der "Current Cloud Backlog" (vertraglich zugesicherte und in den kommenden zwölf Monaten zu realisierende Clouderlöse) von S/4HANA Cloud sei im dritten Quartal um 60% auf EUR 1,28 Mrd. gestiegen (währungsbereinigt: +58%) und unterstreiche damit den beschleunigten Umstieg der SAP in die Cloud. Der gesamte Cloud-Backlog sei um 24% auf EUR 8,17 Mrd. gestiegen (währungsbereinigt: +22%; Q2/2021: +20%).Die Cloud- und Softwareerlöse hätten sich währungsbereinigt um 6% auf EUR 5,91 Mrd. verbessert und damit rund 3% über den Analystenerwartungen gelegen. Der Gesamtumsatz habe sich gegenüber dem Vorjahr um 5% auf EUR 6,84 Mrd. erhöht und damit den Konsens (EUR 6,71 Mrd.) um rund 2% übertroffen.SAP erwarte, dass die währungsbereinigten Clouderlöse in einer Spanne zwischen EUR 9,4 Mrd. und EUR 9,6 Mrd. (zuvor EUR 9,3 Mrd. bis EUR 9,5 Mrd.; Konsens: EUR 9,26 Mrd.) liegen würden (2020: EUR 8,09 Mrd.). Diese Spanne entspreche währungsbereinigt einer Wachstumsrate von 16% bis 19%. Die Cloud- und Softwareerlöse sehe SAP nunmehr in einer Spanne zwischen EUR 23,8 Mrd. und EUR 24,2 Mrd. (zuvor EUR 23,6 Mrd. bis EUR 24 Mrd.; 2020: EUR 23,23 Mrd.; Konsens: EUR 23,59 Mrd.). Diese Spanne entspreche währungsbereinigt einer Wachstumsrate von 2% bis 4%.Das Betriebsergebnis (währungsbereinigt) sehe SAP jetzt in einer Spanne zwischen EUR 8,1 Mrd. und EUR 8,3 Mrd. (zuvor EUR 7,95 Mrd. bis EUR 8,25 Mrd.). Diese Spanne entspreche währungsbereinigt einer Wachstumsrate von 0% bis -2%.SAP habe zum 14. Mal in Folge die Führungsposition im "Dow Jones Sustainability Index" unter allen Software-Unternehmen einnehmen können. In der Gesamtbewertung habe SAP 74 von 100 Punkten erreicht (2019: 69), fünf Punkte mehr als das zweitplatzierte Unternehmen. SAP habe seinen Perzentilwert in 15 der 20 Kategorien im Vergleich zu 2019 verbessert, darunter "Informationssicherheit/Cybersecurity & Systemverfügbarkeit", "Talentgewinnung & -bindung" und "Umweltberichterstattung".Sein ursprüngliches Ziel, bis 2025 "klimaneutral" zu werden, wolle SAP nunmehr bereits 2023 schaffen. 100% des benötigten Stroms würden bereits aus erneuerbaren Energien stammen. Im zweiten Quartal habe sich die SAP der World Economic Forum Stakeholder Capitalism Coalition angeschlossen.SAP habe im abgelaufenen Quartal mehr als 500 S/4HANA-Kunden hinzugewinnen können. Die Gesamtzahl der S/4HANA-Kunden sei damit gegenüber der Vorjahresperiode um 16% auf mehr als 17.500 gestiegen. Davon hätten über 11.400 bereits den Produktivbetrieb aufgenommen. Im dritten Quartal seien etwa 60% der gewonnenen S/4HANA-Kunden Neukunden gewesen.SAP erwarte nach wie vor, dass der Anteil der besser planbaren Umsätze an den gesamten Umsatzerlösen im Geschäftsjahr 2021 etwa 75% erreichen werde (2020: 72%), im dritten Quartal habe der Anteil mit 77% um drei Prozentpunkte über dem zweiten Quartal 2020 gelegen.Das adjustierte und währungsbereinigte Betriebsergebnis habe sich um 2% auf EUR 2,10 Mrd. erhöht, die operative Marge habe sich jedoch gleichzeitig um 90 Basispunkte auf 30,7% verringert. Dennoch habe SAP bei dieser Kennzahl knapp über dem Konsens (30,5%) gelegen. Ohne einen positiven Einmaleffekt in Form eines Veräußerungsgewinns im Zusammenhang mit der Einführung von SAP Fioneer in Höhe von EUR 77 Mio. wäre die operative Marge jedoch bei lediglich 29,5% gelegen. Im September hätten die SAP und Dediq dieses Joint Venture für die Finanzdienstleistungsbranche gestartet, SAP Fioneer unterstütze die Anforderungen von Banken und Versicherungsgesellschaften bezüglich Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz.Google Cloud und SAP hätten eine Partnerschaft zur Beschleunigung von Unternehmenstransformationen in der Cloud geschlossen. Ziel der erweiterten Kooperation sei es, Kunden zu helfen, die Transformation ihres Unternehmens umzusetzen, zentrale Geschäftssysteme in die Cloud zu verlagern und bestehende Geschäftssysteme zu ergänzen.Die Softwarelizenzerlöse hätten sich im dritten Quartal im Jahresvergleich um 8% auf EUR 0,66 Mrd. verringert, damit aber den Konsens um knapp 9% übertreffen können. Eine rasche Migration von ERP-Produkten Richtung Cloud und SaaS (Software-as-a-Service) werde diesen Trend noch verstärken und kurz- bis mittelfristig etwas Druck auf die Profitabilität bringen. Für das laufende vierte Quartal 2021 habe sich jedoch der Vorstand in der Q3-Telefonkonferenz sehr optimistisch gezeigt, dass sich das Momentum hier in das vierte Quartal hinein deutlich verbessere.SAP habe seine Zahlen zum dritten Quartal vorab veröffentlicht und diese seien recht erfreulich ausgefallen. Die Dynamik im Cloud-Geschäft habe in den letzten Monaten nochmals an Momentum gewonnen. Der Auftragseingang für das Cloudgeschäft entwickle sich weiterhin äußerst dynamisch, mittelfristig sollte die beschleunigte Umstellung der SAP auf das Cloudgeschäft (was momentan noch auf Kosten der Profitabilität gehe) das Umsatzwachstum beschleunigen und dem Unternehmen deutlich mehr Widerstandsfähigkeit und Planungssicherheit verleihen, was sich in höheren besser planbaren Umsätzen widerspiegeln sollte.