Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Gewinne laufen zu lassen.SAP müsse im ersten Quartal einen operativen Verlust hinnehmen. Die Kosten für den Konzernumbau seien schlichtweg zu hoch. Die Aktie könne nach der Veröffentlichung der Q1-Zahlen dennoch rund drei Prozent zulegen, denn das viel beachtete operative Ergebnis halte für die Anleger auch eine positive Überraschung vor.Der Softwarekonzern habe im Januar angekündigt, in diesem Jahr rund 4400 Mitarbeiter umzuschulen, auf andere Positionen zu versetzen und auch mit Abfindungen in den Vorruhestand zu schicken, damit die Firma mit den Veränderungen in der Technologiebranche mithalten könne.Trotzdem solle die Mitarbeiterzahl in diesem Jahr weiter wachsen. Zuletzt habe SAP dank der jüngsten Übernahmen rund 98.700 Beschäftigte, kommendes Jahr könnten es nach den Worten von Vorstandschef Bill McDermott 105.000 sein.In der Bilanz habe der Umbau wie erwartet Spuren hinterlassen: Unterm Strich habe sich das Minus im ersten Quartal auf 108 Millionen Euro belaufen, nach 708 Millionen Euro Gewinn im Vorjahreszeitraum. Finanzchef Mucic habe für den Umbau im ersten Quartal 886 Millionen Euro veranschlagt und gelichzeitig versichert, im Gesamtjahr Gewinne zu schreiben.Die Umbaukosten herausgerechnet sei das Quartal für den Konzern sogar so gut gelaufen, dass Vorstandschef Bill McDermott seine Gewinnprognose für 2019 erhöht habe. Bis 2023 habe McDermott seinen Aktionären versprochen, die bereinigte operative Marge von SAP kontinuierlich um rund einen Prozentpunkt jährlich zu steigern - also insgesamt um fünf Prozentpunkte.Insgesamt ein solides Quartal, welches klar aufzeige, dass SAP seine langfristige Strategie unbeirrt weiter verfolgen könne. Die richtigen Signale liefere hier die leichte Erhöhung der Gewinnprognose."Der Aktionär" meint nach diesem Quartal: Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann. Ein erneuter Anlauf auf die Marke bei 105 Euro sei wahrscheinlich. (Analyse vom 24.04.2019)Mit Material von dpa-AFX