Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (12.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Unter der Überschrift "Growth and Operative Excellence" habe SAP am Dienstagnachmittag seinen außerordentlichen Kapitalmarkttag gestartet. Die neue Co-Vorständin Jennifer Morgan habe am Anfang der Veranstaltung verraten, wo der Fokus von SAP in Zukunft liegen werde."Wir können uns glücklich schätzen, dass wir ein großes und robustes Portfolio verfügen", habe Morgan den Vortrag auf dem außerordentlichen Kapitalmarkttag von SAP gestartet. Entscheidend seien jedoch klare Richtlinien, auf welche Produkte man sich konzentrieren werde. Der Fokus der Investitionen in Forschung und Entwicklung müsse auf dem wachstumsstärksten Produkt liegen, so Morgan. "Die Zeit, bis sich ein neues Produkt in höhere Margen und Umsätze niederschlägt, habe sich in den letzten Jahren in der Branche verschlechtert. Dem wollen wir entgegenwirken und Produkte schneller an den Markt bringen."Wichtigster Wachstumstreiber bleibe laut Morgan ganz klar die Cloud - insbesondere das Experience Management. Entscheidend solle hier die Schaffung neuer Synergien zwischen den unterschiedlichen Produkten und das Angebot von Micro-Suites (Bündelung einer kleinen Produktauswahl in einem einheitlichen Angebot) werden.Besonders hebe Morgan dabei das Wachstumsmomentum von Qualtrics hervor. Wie SAP's ERP eine Plattform für Operative-Data entwickelt habe, solle Qualtrics eine Plattform für Experience-Data werden, die auch Daten außerhalb des Unternehmens einfließen lasse.Der Kunde und sein Produkt im Fokus - das solle Wachstum auf internationalen Märkten und stärkere Margen versprechen. Höre sich gut an, denn SAP reagiere damit auch auf die Kritik seiner Kunden, die mangelnde Integration und inkompatible Datenmodelle beklagt hätten. Der Fokus auf bestehende Produkte bedeute aber ebenfalls eine klare Absage an weitere strategische Zukäufe.Für SAP-Aktionäre werde im weiteren Verlauf des Kapitalmarkttages spannend, was Finanzchef Luka Mucic zu den finanziellen Auswirkungen dieses neuen Fokus zu sagen habe. "Der Aktionär" hält Sie hier auf dem Laufenden, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 12.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link