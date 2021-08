Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

125,28 EUR +0,18% (27.08.2021, 14:02)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

125,20 EUR -0,16% (27.08.2021, 13:49)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (27.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von SAP habe sich seit November vergangenen Jahres extrem stark entwickelt. Damals habe die Aktie im Tief bei knapp 90 Euro notiert. Mittlerweile stehe die Aktie wieder bei gut 125 Euro. Noch deutlich mehr erwarte sich Stifel-Analyst, Chandramouli Sriraman.Sriraman habe die Einstufung für die Aktie des Softwarekonzerns auf "buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen von Salesforce ( ISIN US79466L3024 WKN A0B87V ) ließen positive Rückschlüsse zu, so der Analyst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.Salesforce habe im zweiten Geschäftsquartal sowie mit erneut erhöhten Jahresprognosen überzeugt. Wie Salesforce mitgeteilt habe, dürfte der diesjährige Umsatz bei 26,2 bis 26,3 Milliarden Dollar liegen. Zuvor seien 25,9 bis 26 Milliarden Dollar angepeilt worden. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie sei das Unternehmen mit 4,36 bis 4,38 Dollar noch optimistischer geworden. Im zweiten Quartal seien außerdem die Erwartungen der Analysten übertroffen worden.Im zweiten Quartal habe der Umsatz um 23 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 6,34 Milliarden Dollar zugelegt. Das EPS sei um vier Cent auf 1,48 Dollar gestiegen. Bei beiden Größen hätten Experten mit weniger gerechnet.SAP stehe schon länger auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Mittlerweile notiere das Papier seit der Empfehlung mehr als 30 Prozent im Plus. Das Kursziel von 135 Euro sei in greifbarer Nähe. Wichtig sei nun, dass relativ rasch der Widerstand resultierend aus den Juli- und Augusthochs dieses Jahres. Knapp darüber warte dann das Allzeithoch.Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur SAP-Aktie. (Analyse vom 27.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)