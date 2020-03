Investoren sollten daher die Bodenbildung abwarten und sich auf den Wiedereinstieg vorbereiten, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.03.2020)



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com (23.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die aktuelle COVID-19-Pandemie treffe nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das öffentliche Leben. Als eine Maßnahme der Virusbekämpfung seien mittlerweile in vielen Ländern die Schulen und Universitäten geschlossen worden.SAP möchte all jenen die sich trotz der aktuellen Situation weiterbilden wollen unter die Arme greifen und erleichtere durch eine neue Lerninitiative den Zugang zu einigen der besten digitalen Lerninhalte des Softwarekonzerns.Die neue Initiative basiere auf drei Bildungspfeilern, die Teil des umfassenden SAP-Lernangebots seien. Dazu würden z.B. so genannte massive Open-Online-Kurse (MOOCs), Lernangebote für Studenten und das SAP-Young-Thinkers-Programm für Schüler zählen. Weitere Infos zu allen Angeboten würden Interessenten auf der Plattform openSAP.com finden. Der DAX-Konzern plane dabei die Kurse nach den Anforderungen der Teilnehmer flexibel anzupassen.Die openSAP-Plattform biete MOOCs für alle an, die sich über neue Technologien, aktuelle Innovationen und die digitale Wirtschaft informieren möchten. Diese kostenlos angebotenen Kurse greifen dabei auf bewährte Lernkonzepte zurück und lassen sich jederzeit und von jedem Gerät aus uneingeschränkt nutzen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär".Außerdem biete SAP Studenten, die sich digital auf eine Karriere im SAP-Umfeld vorbereiten würden und an einer der über 3.800 Mitgliedsuniversitäten des SAP University Alliances-Programms immatrikuliert seien, Zugang zu vier ausgewählten Lerninhalten an. Zu diesen Inhalten würden SAP S/4HANA, SAP S/4HANA Cloud Finance solution, SAP SuccessFactors Employee Central solution und Modellierung in SAP HANA zählen.Gleichzeitig seien die Lernmodule des SAP-Young-Thinkers-Programms nun öffentlich auf einer zentralen Website verfügbar, um Schüler und Lehrer trotz der Schulschließungen zu unterstützen. Das Programm lege dabei Grundlagen für digitale Kompetenzen und solle junge Menschen für die Berufe in den "STEAM"- Bereichen (Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen, Kunst und Mathematik) begeistern. Die SAP Young Thinkers Community sei eine global agierende Gemeinschaft, die Lernmöglichkeiten hinsichtlich Digitalisierung mit Schwerpunkt auf Informatik, Wirtschaft und kreative Lösungs- und Lernmethoden anbiete.Nachdem der DAX-Titel den starken Abverkauf habe stoppen und die 90-Euro-Marke habe zurückerobern können, gelte es nun diese nachhaltig zu verteidigen. Gelinge dies in Kombination mit einer anschließenden Aufwärtsbewegung, wäre das nächste Anlaufziel die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke.Die langfristigen Aussichten würden bei SAP top bleiben, insgesamt dürfte der Konzern auch gestärkt aus der Corona-Krise gehen.