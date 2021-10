Börsenplätze SAP-Aktie:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (07.10.2021/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.In den vergangenen Handelswochen habe auch die Aktie von SAP deutliche Kursverluste hinnehmen müssen. Ausgehend vom Hoch Anfang September bei 129,18 Euro, habe das DAX -Papier in der Spitze rund 12,6 Prozent verloren. An einer wichtigen Unterstützung könnte jetzt jedoch ein Boden gefunden werden.Nach Handelseröffnung am Mittwoch sei es mit der SAP-Aktie mit einem Kursgewinn von 1,5 Prozent wieder nach oben gegangen. Von Bedeutung sei dabei die Marke bei 112,80 Euro, an der das Papier gedreht habe. Denn auf diesem Niveau befänden sich gleich zwei wichtige Unterstützungen.Zum einen die Horizontale, welche bis zum Oktober-Gap zurückreiche, den folgenden Erholungstrend im Januar gestoppt und dem Chart im Frühjahr nicht nur einmal unterstützt habe. Zum anderen - wenn auch knapp darüber - die 200-Tage-Linie bei 114,60 Euro.Charttechnisch könnte dies nun auf eine Trendwende hindeuten. Der kurzfristige Abwärtstrend der vergangenen zwei Wochen sei schon einmal durchbrochen. Auf dem Weg nach oben wäre die nächste Hürde nun der Widerstand bei 121 Euro."Der Aktionär" bleibe überzeugt, dass SAP dank seines neuen Cloudfokus langfristig die Trendwende schaffen könne - auch wenn Töchter wie Concur aktuell Probleme bereiten würden. Anleger sollten mit Nachkäufen jedoch abwarten, bis sich auf dem aktuellen Niveau tatsächlich ein Boden ausbilde.Ansonsten gilt: Position laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur SAP-Aktie. (Analyse vom 07.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link