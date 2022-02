Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (02.02.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.SAP habe recht solide Q4-Zahlen berichten können. Eine vom Unternehmen prognostizierte Pause beim Anstieg der Cloud-Bruttomarge gepaart mit einem erwarteten Rückgang des freien Cashflows im laufenden Jahr habe die Aktie über Maßen unter Druck gebracht.Angesichts der Tatsache, dass die meisten Top-Line-/Backlog-Kennzahlen am 13. Januar bereits veröffentlicht worden seien, habe das Hauptaugenmerk der Anleger bei der Publikation der vollständigen Q4-Zahlen auf der etwas schwächer als erwartet ausgefallenen FCF-Prognose für 2022 gelegen, die nach Meinung der Analysten der RBI vorübergehende Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer Single-Cloud-Umgebung sowie mit der aktienbasierten Vergütung widerspiegele.Beide Einflüsse dürften im Geschäftsjahr 2023 abklingen. Während die Cloud-Umsatztreiber von SAP weiter bestünden, werde die Beschleunigung des Gewinnwachstums im Jahr 2022 wahrscheinlich durch Gegenwind bei der Cloud-Bruttomarge und den Betriebskosten etwas gebremst. Angesichts des jüngsten Marktfokus auf höhere Zinssätze, die profitablere Softwareunternehmen belohnen und dass unserer Einschätzung nach der Ausblick keine Verschiebung der langfristigen Gewinnmargenerwartungen signalisiert, bleiben wir für die SAP positiv gestimmt, so die Analysten der RBI. Der starke Kursrückgang zuletzt habe die Bewertung der Aktie auf ein nochmal attraktiveres Niveau gebracht und reflektiere auf Basis KGV und EV/EBIT 2023e einen deutlichen Bewertungsabschlag von 42% gegenüber seinen Vergleichsunternehmen im Software-Sektor.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, reduziert sein Kursziel zwar geringfügig von EUR 144 auf EUR 140, bestätigt gleichzeitig aber unsere "Kauf"-Empfehlung für die SAP-Aktie. (Analyse vom 02.02.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity