Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

125,36 EUR +1,26% (21.10.2021, 10:10)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

125,72 EUR +1,52% (21.10.2021, 09:57)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (21.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF).SAP habe heute früh seine endgültigen Zahlen zum 3. Quartal berichtet, welche den am 12. Oktober veröffentlichten Vorabzahlen entsprächen. Das Unternehmen habe auch im Berichtszeitraum kontinuierliche Fortschritte in der Transformation der Gesellschaft verzeichnet. Das Cloudgeschäft wachse immer schneller und habe zu dem verbesserten Ausblick für das Gesamtjahr geführt.Der Current Cloud Backlog (vertraglich zugesicherte und in den kommenden zwölf Monaten zu realisierende Clouderlöse) sei um 24% auf EUR 8,17 Mrd. beziehungsweise um 22% (währungsbereinigt) gestiegen. Die Clouderlöse hätten sich um 20% auf EUR 2,39 Mrd. erhöht, die Softwarelizenzerlöse seien um 8% im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 0,66 Mrd. gesunken. Die Cloud- und Softwareerlöse seien um 7% auf EUR 5,91 Mrd. beziehungsweise um 6% (währungsbereinigt) gestiegen.Der Gesamtumsatz habe sich gegenüber dem Vorjahr um 5% auf EUR 6,84 Mrd. erhöht. Der Anteil der besser planbaren Umsätze an den gesamten Umsatzerlösen sei im dritten Quartal 2021 um 3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 77% gestiegen. Das bereinigte Betriebsergebnis habe sich um 2% auf EUR 2,10 Mrd. erhöht, die operative Marge habe sich um 0,9 Prozentpunkte auf 30,7% (währungsbereinigt um 0,7 Prozentpunkte) verringert.SAP erwarte, dass die währungsbereinigten Clouderlöse in einer Spanne zwischen EUR 9,4 Mrd. und EUR 9,6 Mrd. (zuvor EUR 9,3 Mrd. bis EUR 9,5 Mrd.; Konsens: EUR 9,26 Mrd.) liegen würden (2020: EUR 8,09 Mrd.). Diese Spanne entspreche währungsbereinigt einer Wachstumsrate von 16% bis 19%. Die Cloud- und Softwareerlöse sehe SAP nunmehr in einer Spanne zwischen EUR 23,8 Mrd. und EUR 24,2 Mrd. (zuvor EUR 23,6 bis EUR 24 Mrd.; 2020: EUR 23,23 Mrd.; Konsens: EUR 23,59 Mrd.). Diese Spanne entspreche währungsbereinigt einer Wachstumsrate von 2% bis 4%. Das Betriebsergebnis (währungsbereinigt) sehe SAP jetzt in einer Spanne zwischen EUR 8,1 Mrd. und EUR 8,3 Mrd. (zuvor EUR 7,95 Mrd. bis EUR 8,25 Mrd.). Diese Spanne entspreche währungsbereinigt einer Wachstumsrate von 0% bis -2%.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die SAP-Aktie lautete "Kauf", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Ebenso befinde sich SAP auf der "Top Picks" Liste von Raiffeisen Research. (Analyse vom 21.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.