Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

99,49 EUR +0,08% (18.03.2019, 08:38)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (18.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Lange Zeit habe die SAP-Aktie an dem horizontalen Widerstand bei 95,50 Euro festgehangen. Doch zum Ende der Woche habe dss Papier der Walldorfer Softwareschmiede den Turbo gezündet und der Kurs habe diese Hürde schwungvoll genommen und damit auch ein massives Kaufsignal generiert. An den fundamentalen Rahmendaten habe sich nichts geändert. Die Prspektiven für den DAX-Konzern seien kurz- und langfristig gut.SAP wolle in den kommenden Jahren das eigene Wachstum beschleunigen. Die Grundlage sei bereits geschaffen. Gehe der Plan von Vorstandchef Bill McDermott auf, dürften zweistellige Kurse der SAP-Aktie schon bald der Vergangenheit angehören. Mit dem Sprung über den charttechnischen Widerstandsbereich um 95,50 Euro sei nun der Startschuss für eine dynamische Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 100 Euro und mehr gefallen, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2019)