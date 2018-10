Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

97,52 EUR -2,81% (18.10.2018, 13:09)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

97,40 EUR -3,33% (18.10.2018, 13:23)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (18.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe plangemäß die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Highlight der Zahlenvorlage: SAP erhöhe dank des kräftigen Wachstums bei Cloud-Software erneut seine Prognosen. Da das Cloud-Geschäft unerwartet stark abgeschnitten habe, rechne man jetzt im Gesamtjahr mit einem etwas stärkeren Umsatzwachstum. Statt bisher sechs bis 7,5% Wachstum werde nun eine Größenordnung von 7,5 bis 8,5% geplant. Gemessen an den Wechselkursen vom Vorjahr gehe SAP nun von einem Gesamterlös von 25,2 bis 25,5 Mrd. Euro aus.In der Cloudsparte rechne das Unternehmen mit einem währungsbereinigten Wachstum von bis zu 39% nach bis zu 38% zuvor. Vorstandschef Bill McDermott habe in einer Telefonkonferenz am Morgen von enormen Marktanteilsgewinnen gegenüber der Konkurrenz gesprochen. Gemessen an Nutzern sei SAP jetzt der weltweit führende Anbieter von Cloudsoftware. Auch beim operativen Ergebnis möchte SAP nun etwas mehr erreichen, die beiden Enden der Prognosespanne habe man um jeweils 25 Mio. Euro erhöht.Mit ersten Kursen in Frankfurt sei die Aktie vorerst auf Tauchstation gegangen. Es sei aber davon auszugehen, dass sich im Laufe des Tages erste Analysten mit positiven Kommentaren äußern würden, was dem Titel wieder Auftrieb geben sollte. Einziger Kritikpunk sei die Entwicklung bei der Marge. Jedoch sollte die (temporäre) Schwäche auf das starke Cloud-Geschäft zurückzuführen sein. Hier würden die kompletten Aufwendungen am Anfang der Vertagslaufzeit anfallen, während die Erlöse gestreckt würden. Das drücke bei hohem Neugeschäft auf die Marge, führe jedoch in der Zukunft zu einem Margensprung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: