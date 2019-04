Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

104,44 EUR +0,58% (04.04.2019, 13:11)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

104,50 EUR +0,95% (04.04.2019, 13:26)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (04.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Knapp 10% könne die SAP-Aktie in nur einem Monat zulegen. Der Markt nehme die Wachstums-Story rund um Cloud-Angebote und wiederkehrende Umsätze positiv auf. Jetzt gelte es nur noch einen Widerstand zu überwinden, dann stehe einem neuen Allzeithoch nichts mehr im Weg.Nach dem Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 96,00 Euro und die 200-Tage-Linie sei es für die SAP-Aktie zügig nach oben gegangen. Aktuell notiere das Papier um 104,18 und stehe vor einem weiteren starken Widerstand. Bereits dreimal sei der Chart in jüngster Vergangenheit an der Marke um 105,00 Euro abgeprallt.Das fundamentale Fundament habe SAP mit seiner langfristigen Wachstums-Story in der Cloud geschaffen. Jetzt gelte es Quartal für Quartal abzuliefern - gelinge das, stehe eine Neubewertung der SAP-Aktie an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: