Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (21.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) ein klarer Kauf.Die Aktie des deutschen Vorzeigeunternehmens SAP kenne zurzeit nur eine Richtung: steil nach oben. Und das aus gutem Grund. Das Unternehmen besitze ein sehr gutes Management, das strategisch und kundenorientiert denke und sich zeitgleich bei Veränderungsbedarf flexibel zeige. Daneben sei die Nachfrage nach den SAP-Clouddiensten weiterhin ungebrochen und steige von Quartal zu Quartal. Nun habe die Aktie von SAP ein neues Allzeithoch markiert. Zu Recht, wie "Der Aktionär" meine.Die neulich vorgestellte Geschäftsausrichtung von SAP sei genauso klar wie überzeugend. Zum einen sollten einzelne Unternehmensteile stärker in das Gesamtgefüge integriert und das Produkt-Portfolio weiter vereinheitlicht werden: "Wir haben zu lange auf einzelne Lösungen, auf einzelne Produkte gesetzt. Ich stehe aber für Integration, ich möchte in Zukunft eine SAP sehen", so der neue CEO Christian Klein.Zum anderen solle nicht der Wettbewerb, sondern der Kunde in den Mittelpunkt gerückt werden, was sich mit den Aussagen von CFO Luka Mucic decke. Im Gespräch mit dem "Aktionär" habe er als sein wichtigstes Ziel angegeben, die Prozesse der SAP-Kunden intelligenter, agiler und flexibler zu gestalten und diese stärker zu automatisieren.Neben diesen beiden Zielen sollten laut Mucic das Cloudgeschäft künftig gestärkt und ausgebaut sowie der Anteil der planbaren Umsätze konsequent gesteigert werden.Zudem dürfe das Thema Nachhaltigkeit nicht fehlen: SAP wolle in den kommenden Jahren vom Trend zur klimafreundlicheren Wirtschaft profitieren. Mit Software zur Messung und Analyse des CO2-Fußabdrucks von Kunden.SAP habe am 9. Juli seine vorläufigen Zahlen veröffentlicht. Im zweiten Quartal sei das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern gegenüber dem Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 1,96 Milliarden Euro geklettert, was deutlich über den Analystenerwartungen gelegen habe. Die Experten hätten im Schnitt zuvor mit rund 1,8 Milliarden Euro gerechnet.Die operative Marge des bereinigten Betriebsergebnisses habe ebenfalls klar um 1,8 Prozentpunkte auf 29,1 Prozent zugelegt. "Unsere schnelle Reaktion auf die Krise auf der Kostenseite förderte einen starken Anstieg des Betriebsergebnisses und der Marge", so CFO Luka Mucic.Die Aktie von SAP habe in den letzten Tagen ein sehr starkes Momentum entwickelt und notiere aktuell auf einem neuen Allzeithoch. "Der Aktionär" halte SAP für eines der besten Langzeit-Investments auf dem deutschen Aktienmarkt überhaupt. Die regelmäßig steigenden Dividenden seien dabei nur die Sahne auf der Torte des Tech-Giganten.Die SAP-Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2020)