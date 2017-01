Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

85,143 EUR -0,13% (30.01.2017, 08:31)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

85,23 EUR (27.01.2017)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 335.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (30.01.2017/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.So langsam würden sich Analysten daran gewöhnen: SAP habe weniger Umsatz als erwartet erzielt, der Gewinn jedoch sei schneller angestiegen als erwartet. Mit anderen Worten: Die Umstellung des Geschäfts von Lizenzgeschäft auf Cloud-Modelle gehe schneller vonstatten, als man sich das vorstellen könne.Lizenzen seien teuer und würden heute einen großen Umsatzbeitrag liefern, während der Gewinn auf die kommenden Jahre verteilt werde. Cloud-Modelle würden einen regelmäßigen aber geringen Umsatzbeitrag liefern, der jedoch sofort voll gewinnwirksam werde. Wenn also der Umsatz hinter den Erwartungen zurück bleibe, dann sei das in Ordnung, solange der Gewinn schneller wachse. Inzwischen mache der Cloud-Umsatz knapp 15% des Konzernumsatzes aus, erhöhe damit die Profitabilität sowie auch die Transparenz des Umsatzes. Cloud-Abomodelle würden als wiederkehrender Umsatz gelten und damit die Verlässlichkeit der Prognosen für den künftigen Umsatz steigern. Das wiederum führe dazu, dass Anleger eine höhere Bewertung für die Aktie zu zahlen bereit seien.Entsprechend habe CEO Bill McDermott die Unternehmensprognose anheben können: Der Umsatz im laufenden Jahr werde bei 23,2 bis 23,6 Mrd. Euro liegen (+5 bis 7%), für den Gewinn erwarte er 6,8 bis 7 Mrd. Euro (+3 bis 6%). Bis 2020 solle der Umsatz auf 29 Mrd. Euro anwachsen (heute 18,4 Mrd. Euro), getragen von überproportionalem Wachstum im Cloud-Geschäft. Das entspreche einem Umsatzwachstum von 12% pro Jahr, wobei dem Cloud-Anteil am Gesamtumsatz zufolge das Wachstum derzeit deutlich kleiner ausfalle (5 bis 7%), später dann aber deutlich höher.Wer sich die SAP-Aktie ins Depot holt, hat eine langfristig solide Aktie, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. Kurzfristig könne es jedoch immer wieder zu Verwerfungen kommen, da per heute das KGV von 18 vor dem Hintergrund des aktuellen Gewinnwachstums von 3 bis 6% sehr hoch aussehe. (Ausgabe 4 vom 27.01.2017)Börsenplätze SAP-Aktie: