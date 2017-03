Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

91,209 EUR +0,01% (30.03.2017, 12:19)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 345.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (30.03.2017/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die stimmigen Perspektiven des STOXX Europe 600 Technology würden die Experten fast zwangsläufig zur Betrachtung eines der bekanntesten Unternehmen aus diesem Sektor führen. Um es vorweg zu nehmen: Die SAP-Aktie laufe derzeit wie an der Schnur gezogen nach Norden. So habe der Titel sein Rekordhoch zuletzt bis auf 91,70 EUR ausbauen können. Im "uncharted territory" jenseits dieses Levels definiere die 261,8%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses vom Oktober/November 2016 (94,78 EUR) eine der wenigen verbliebenen Hürden.Wenngleich der Aufwärtstrend derzeit absolut intakt sei, sollten sich Anleger dennoch auch mit der Unterseite auseinandersetzen. Einen Fingerzeig dafür, dass das Money Management an Bedeutung gewinne, würden aktuell die quantitativen Indikatoren liefern. Schließlich sei beispielsweise der RSI mittlerweile sowohl auf Wochen- als auch auf Monatsbasis in überkauftes Terrain vorgestoßen, während sich im Tagesbereich inzwischen eine divergente Entwicklung (z.B. MACD, RSI) abzeichne.Vor diesem Hintergrund können Anleger das jüngste "swing low" bei 89,10 EUR als Stopp-Loss heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 30.03.2017)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:91,13 EUR +0,04% (30.03.2017, 12:11)