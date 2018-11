ISIN SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen.



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) charttechnisch unter die Lupe.Die Kursverluste zum Wochenauftakt hätten für die SAP-Aktie einen Bruch der Kreuzunterstützung aus dem Aufwärtstrend seit Herbst 2008 (akt. bei 82,67 EUR) sowie der Kombination aus dem Oktobertief (89,29 EUR) bzw. dem Hoch vom März (89,38 EUR) zur Konsequenz. Da gleichzeitig aus Sicht des Point & Figure-Charts ein prozyklisches Verkaufssignal entstehe, sorge der Technologietitel für ein erneutes Ausstiegssignal. Interpretiere man die zwischenzeitliche Kurserholung bis an die 200-Tage-Linie (akt. bei 95,57 EUR) als Tradingrange, dann ergebe sich aus deren Höhe ein Abschlagspotenzial von rund 6 EUR. Aber zunächst dürfte die Aufwärtskurslücke vom April bei 88,34 EUR zu 87,20 EUR geschlossen werden. Den nächsten wichtigen horizontalen Rückzugsbereich würden dagegen erst die bisherigen Jahrestiefs bei gut 82 EUR definieren. Um den größten Verkaufsdruck zu bannen, müsste die SAP-Aktie indes den o. g. ehemaligen Haussetrend zurückerobern. Eine wirkliche Entspannung stelle sich aus charttechnischer Sicht sogar erst oberhalb der langfristigen Glättungslinie ein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:88,95 EUR -3,00% (19.11.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:88,60 EUR -0,20% (20.11.2018, 08:43)