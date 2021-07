Börsenplätze SAP-Aktie:



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (05.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwareriese SAP habe zuletzt eher durch negativen Newsflow auf sich aufmerksam gemacht. So habe der Konzern letzte Woche seinem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden außerordentlich gekündigt. Der Betriebsrat solle in einer internen Untersuchung Beweismittel entfernt und verändert haben. Aus charttechnischer Sicht stehe das SAP-Papier trotz dieser internen Querelen vor einem Ausbruch.Aktuell notiere der Anteilschein nur knapp unter der 120-Euro-Marke. Gelinge es den Bullen, diesen zähen Widerstand nachhaltig zu überwinden, dann sei die untere Kante der Oktober-Kurs-Lücke bei 124,80 Euro das nächste Ziel.Werde auch diese Hürde geknackt, dann dürfte einer weiteren Aufwärtsbewegung bis zur 130-Euro-Marke nichts mehr im Wege stehen. Spätestens hier dürften sich die Bären wieder zurückmelden. Ohne stärkere fundamentale Impulse, dürfte der Titel daher im Bereich der 130-Marke in eine Seitwärtsbewegung übergehen.Nach unten sollten die Bullen sich über dem wichtigen Support an der 50-Tage-Linie bei 116,30 Euro halten, sonst drohe ein Abrutschen in den Bereich des GD200 bei 110,82 Euro.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der SAP-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 05.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link