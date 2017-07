ISIN SAP-Aktie:

Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 345.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (20.07.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).Die Q2-Zahlen hätten auf der Umsatzebene die Erwartungen übertreffen können, während die Ergebnisentwicklung wegen anhaltend hoher Personal- und Vertriebskosten wieder enttäuschend ausgefallen sei. Der Ausblick für das aktuelle Geschäftsjahr sei zum Teil marginal erhöht worden. Für die Cloud- und Softwareerlöse werde jetzt ein Anstieg von 6,5% bis 8,5% y/y erwartet (zuvor: 6% bis 8% y/y) und der Gesamtumsatz solle zwischen 23,3 und 23,7 (bisher: 23,2 und 23,6) Mrd. Euro liegen. Wegen der aktuellen Wechselkursentwicklung sollte es in der zweiten Jahreshälfte zu Währungsbelastungen kommen. Ferner möchte SAP - nicht überraschend - noch in diesem Jahr Aktien im Wert von bis zu 500 Mio. Euro zurückkaufen. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen wegen des schwachen zweiten Quartals (marginale Erhöhung des Ausblicks habe keine Auswirkungen) für 2017 (3,30 (alt: 3,58) Euro) und 2018 (3,97 (alt: 4,06) Euro) wieder gesenkt.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die SAP-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 95,00 Euro. Das Bewertungsniveau des Wertpapiers befinde sich in einem stetigen Aufwärtstrend. (Analyse vom 20.07.2017)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:90,445 EUR -1,53% (20.07.2017, 12:59)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:90,44 EUR -0,97% (20.07.2017, 12:43)