Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 345.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (08.02.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) charttechnisch unter die Lupe.Zweifelsfrei befinde sich die SAP-Aktie in einem übergeordneten Aufwärtstrend. In diesem Kontext sei es im letzten Quartal 2016 zu einem idealtypischen Pullback an die Trendlinie (akt. bei 76,56 EUR) gekommen, welche diverse Hochs seit April 2006 verbinde. Damit sei einerseits der Sprung über diesen Trend und andererseits die grundsätzliche Haussetendenz bestätigt worden.Aus der Auflösung der seit Sommer 2016 bestehenden Schiebezone zwischen gut 75 EUR und gut 82,50 EUR lasse sich ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von knapp 90 EUR ableiten. Jenseits dieser Anlaufmarke definiere die 261,8%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Verschnaufpause von September bis November 2016 (95,33 EUR) eine der wenigen verbliebenen Hürden.Rückenwind komme aktuell von Seiten der quantitativen Indikatoren. So seien die Trendfolger MACD und Aroon beispielsweise sowohl auf Wochen- als auch auf Monatsbasis derzeit freundlich zu interpretieren. Je nach Risikoneigung biete sich als Absicherung auf der Unterseite entweder das ehemalige Rekordhoch bei 82,60 EUR oder für langfristige Investoren die o. g. Trendlinie an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2017)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:85,37 EUR -0,04% (08.02.2017, 09:00)