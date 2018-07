Kursziel

SAP-Aktie

(EUR) Rating

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 115 Overweight J.P. Morgan Stacy Pollard 17.07.2018 122 Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 13.07.2018 105 Equal-weight Morgan Stanley Adam Wood 12.07.2018 112 Buy Baader Bank Knut Woller 12.07.2018 109 Buy Citigroup Walter Pritchard 12.07.2018 110 Buy Deutsche Bank Alex Tout 11.07.2018 110 Overweight Barclays Gerardus Vos 10.07.2018 120 Buy Jefferies Vijay Anand 06.07.2018 104 Outperform Bernstein Research Mark Moerdler 03.07.2018 116 Kaufen LBBW Mirko Maier 29.06.2018 120 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 27.06.2018 120 Outperform Credit Suisse - 25.06.2018 115 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 19.06.2018 120 Buy HSBC Antonin Baudry 14.06.2018 118 Market perform Cowen and Company J. Derrick Wood 12.06.2018 102 Sector Perform RBC Capital Ross MacMillan 07.06.2018 97 Neutral UBS Michael Briest 07.06.2018 93 Hold Kepler Cheuvreux Laurent Daure 07.06.2018 108 Buy Warburg Research Andreas Wolf 06.06.2018 106 Buy Berenberg Gal Munda 25.04.2018

Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

104,18 EUR 0,00% (18.07.2018, 08:34)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

103,80 EUR +1,13% (17.07.2018, 17:35)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de (18.07.2018/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 122,00 oder 93,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP wird am 19.07.2018 die Zahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Goldman Sachs, Mohammed Moawalla, in einer Aktienanalyse vom 13.07.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat sein "buy"-Votum für die SAP-Aktie bestätigt das Kursziel von 117,00 auf 122,00 Euro erhöht. Nach Gesprächen mit SAP-Anwendern und einer Hausmesse sei Moawalla weiterhin von den Wachstumsperspektiven bei gleichzeitig steigenden Margen überzeugt. Die Q2-Zahlen sollten das belegen. Da ferner der Euro zuletzt wieder etwas nachgegeben habe, habe er seine Schätzungen für das laufende und die kommenden Jahre und dementsprechend auch das Kursziel angehoben.Die niedrigste Kursprognosen für die SAP-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux und liegt bei 93,00 EUR. Laurent Daure, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer Aktienanalyse vom 07.06.2018 sein "hold"-Votum bestätigt. Höhepunkt der "Sapphire Now"-Konferenz sei die Produkteinführung der Kundenmanagement-Software C4 Hana gewesen, die jetzt mit den entsprechenden Produkten des Rivalen Salesforce konkurrieren werde, so der Analyst. In den letzten Jahren sei SAP gegenüber den Amerikanern deutlich zurückgefallen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur SAP-Aktie?Börsenplätze SAP-Aktie: