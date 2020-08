Kursziel

SAP-Aktie

Rating

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 142,00 EUR Buy UBS Michael Briest 04.08.2020 159,00 EUR Outperform Bernstein Research Mark Moerdler 28.07.2020 160,00 EUR Kaufen Independent Research Markus Jost 28.07.2020 148,00 EUR Buy Berenberg Andrew DeGasperi 28.07.2020 144,00 EUR Buy Deutsche Bank Alex Tout 28.07.2020 165,00 EUR Conviction Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 28.07.2020 170,00 EUR Market perform BMO Capital Markets Keith Bachman 28.07.2020 158,00 EUR Overweight Barclays James Goodman 27.07.2020 - Sector Perform RBC Capital Markets Alex Zukin 27.07.2020 160,00 EUR Overweight J.P. Morgan Stacy Pollard 27.07.2020 157,00 EUR Outperform Credit Suisse Charles Brennan 27.07.2020 161,00 EUR Buy Jefferies Julian Serafini 27.07.2020 145,00 EUR Buy Warburg Research Andreas Wolf 27.07.2020 125,00 EUR Add Baader Bank Knut Woller 27.07.2020

Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

135,82 EUR -0,61% (07.08.2020, 08:25)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

135,24 EUR -0,56% (06.08.2020)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:



716460

Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (07.08.2020/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 170,00 oder 125,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP hat am 27.07.2020 die Ergebnisse für das zweite Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Juli zu entnehmen ist, habe Europas größter Softwarehersteller unter anderem dank des überraschend guten Laufs im zweiten Quartal unter dem Strich deutlich mehr Gewinn gemacht. Der Nettogewinn sei im Vorjahresvergleich um 52% auf 885 Mio. Euro geklettert,. Das habe auch daran gelegen, dass ein Stellenabbauprogramm vor einem Jahr knapp 200 Mio. Euro gekostet habe. Zahlen zu Umsatz und operativem Ergebnis habe SAP bereits vor zweieinhalb Wochen vorgelegt und in der Corona-Krise überraschend stark abgeschnitten. Die im April gesenkten Jahresprognosen habe das Unternehmen bestätigt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von BMO Capital Markets, Keith Bachman, sie in einer Analyse vom 28.07.2020 weiterhin mit dem Votum "market perform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 130,00 auf 170,00 Euro erhöht. Das Ergebnis des zweiten Quartals habe weitgehend der Vorankündigung entsprochen, obwohl die Cashflow-Ergebnisse besser ausgefallen und die Prognosen angehoben worden seien, so der Analyst. Er füge hinzu, dass der Börsengang der Tochter Qualtrics eine Überraschung gewesen sei, sehe jedoch auch einige Vorteile aus der Entscheidung.Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von der Baader Bank. Analyst Knut Woller hat den Titel in einer Analyse vom 27.07.2020 weiterhin mit dem Votum "add" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 125,00 Euro belassen. Der mögliche Börsengang der Tochter Qualtrics dürfte zunächst keine Auswirkungen auf die Finanzziele des Software-Konzerns haben, so der Analyst. Mit Blick auf die endgültigen Quartalszahlen habe der Experte angemerkt, dass die gute Entwicklung im Geschäft mit Software-Lizenzen einerseits einem höheren Anteil von Großaufträgen geschuldet sei und andererseits einer Erholung in der Region Asien-Pazifik.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur SAP-Aktie?Börsenplätze SAP-Aktie: