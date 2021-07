Kursziel

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 136,00 EUR Overweight Morgan Stanley Adam Wood 13.07.2021 142,00 EUR Overweight Barclays James Goodman 12.07.2021 141,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 08.07.2021 121,00 EUR Neutral UBS Michael Briest 07.07.2021 123,00 EUR Halten DZ BANK Armin Kremser 07.07.2021 150,00 EUR Buy BofA Merrill Lynch Research Frederic Boulan 07.07.2021 141,00 EUR Buy Baader Bank Knut Woller 05.07.2021 135,00 EUR Buy Warburg Research Andreas Wolf 16.06.2021 141,00 EUR Buy Jefferies Julian Serafini 15.06.2021 120,00 EUR Neutral J.P. Morgan Stacy Pollard 15.06.2021 122,00 EUR Halten Nord LB Alexander Zienkowicz 28.05.2021

122,90 EUR +0,34% (20.07.2021, 08:00)



122,76 EUR -2,15% (19.07.2021)



DE0007164600



716460



SAP



SAPGF



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (20.07.2021/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 150,00 oder 120,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP wird am 21.07.2021 die Zahlen für das zweite Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst der BofA Merrill Lynch Research, Frederic Boulan, sie in einer Analyse vom 07.07.2021 von "underperform" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel laute 150,00 EUR. Die Dynamik für das Cloud-Geschäft von SAP werde sich beschleunigen, was dazu beitragen werde, die Wahrnehmung einer Aktie zu ändern, die hinter europäischen Technologiekollegen zurückgeblieben sei, so Boulan. Die Kundenbefragung des Unternehmens habe eine "hohe Loyalität" zu SAP und die Bereitschaft ergeben, auf seine Cloud-Produkte umzusteigen.Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analystin Stacy Pollard hat den Titel in einer Analyse vom 15.06.2021 weiterhin mit dem Votum "neutral" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 120,00 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe im Rahmen eines Analystentages seine mittelfristigen Ambitionen bestätigt, so der Analyst. Die Veranstaltung habe sie zuversichtlicher gestimmt, was die Produkte, die Stimmung unter den Kunden und die mittelfristigen Ziele betreffe.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur SAP-Aktie?Börsenplätze SAP-Aktie: