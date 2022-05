Bonn (www.aktiencheck.de) - Die russische Ölproduktion stürzte im April um geschätzte neun Prozent ab und lag im Durchschnitt fast 1 Million b/d unter der Quote im Rahmen des OPEC+-Abkommens, so die Analysten von Postbank Research.Die Gesamtinflation sei im April weiter auf 17,83 Prozent im Jahresvergleich von 16,69 Prozent im März gestiegen. Diese nachlassende Dynamik habe es der russischen Zentralbank ermöglicht, ihren Leitzins Ende April von 17 Prozent auf 14 Prozent weiter zu senken. Damit sei der Zinssatz weiter von seinem Höchststand Ende Februar gefallen, als er aufgrund der Invasion in der Ukraine von 9,5% auf 20% angehoben worden sei.Das BIP sei im ersten Quartal um 3,5 Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Angesichts der in den Zahlen noch zu realisierenden realen Kontraktionseffekte für die kommenden Quartale erwarte die Deutsche Bank, dass die Wirtschaft im laufenden Jahr um 8 Prozent schrumpfen werde.Die Gefahr von Sanktionen und Zahlungsausfällen sei weiterhin das alles überragende Thema für den RUB mit Aussichten auf ein Ölembargo und der Schwierigkeiten Zins- und Tilgungszahlungen auf Anleihen an US-Investoren zu leisten. Daher bleibe der zukünftige Kurs des EUR/RUB ungewiss. (Währungsbulletin Monatliche Währungseinschätzung Juni 2022) (26.05.2022/ac/a/m)