Die bisher veröffentlichten Ergebnisse des US-Sonderermittlers Mueller zur Wahleinmischung Russlands in die Präsidentschaftswahlen in den USA würden Präsident Trump bezüglich möglicher Absprachen mit Russland entlasten und dürften den Druck auf die Exekutive und Legislative verringern, den russischen Staat mit drastischen Sanktionen zu bestrafen. Das senke das Risiko, dass die befürchteten Maßnahmen aus dem DASKA-Gesetzesentwurf, wie Sanktionen gegen russische Staatsanleihen oder den Staatsbankensektor, in 2019 verabschiedet würden. Dies unterstütze die russische Währung. Die Analysten der DekaBank würden davon ausgehen, dass die Russische Zentralbank mit der ersten Leitzinssenkung warte, bis die Inflation stabil unter 5% falle, was erst im Sommer der Fall sein dürfte. Sollten sich aus den angespannten Beziehungen zwischen Russland und dem Westen neue Risiken ergeben, würde die Zentralbank wie in der Vergangenheit entschlossen reagieren.



Das Wachstumspotenzial Russlands sei wegen der demografischen Entwicklung und der niedrigen Produktivitätssteigerungen mit ca. 1,5% verhalten. Das internationale Sanktionsregime verstärke Russlands wirtschaftliche Isolation.



Das politische Risiko, das mit einer potenziellen drastischen Verschärfung der US-Sanktionen eingehe, dominiere bei der Bonitätseinschätzung. Nachdem die US-amerikanischen Ermittlungen in der Russland-Affäre nach dem derzeitigen Kenntnisstand Präsident Trump in Bezug auf mögliche Absprachen mit Russland bei den Präsidentschaftswahlen entlasten würden, sei das Risiko systemischer Sanktionen zurückgegangen, trotz der im Senat jüngst vorgestellten Gesetzentwürfe. Individuelle Strafmaßnahmen für einzelne Verstöße (Einmischung in Venezuela, Geldwäscheaffäre, Ukraine) würden angesichts der angespannten Beziehungen zwischen Russland und dem Westen auf der Tagesordnung bleiben.



Russland weise nach wie vor solide Staatsfinanzen auf und die externe Verschuldung sei niedrig im Vergleich zu vielen anderen Emerging Markets. Im Februar habe Moody's seine Bonitätseinschätzung Russlands als letzte der drei großen Rating-Agenturen auf Investment Grade (Baa3) angehoben, was der stabilitätsorientierten Geld- und Fiskalpolitik Rechnung trage. Wenn die derzeit in den USA diskutierten extremen Maßnahmen (z.B. das Verbot für Dollargeschäfte einiger Geschäftsbanken, Sanktionierung der russischen Staatsanleihen) entgegen unserer Einschätzung greifen sollten, würde dies zu Turbulenzen und Ratingherabstufungen führen, so die Analysten der DekaBank. (Ausgabe vom 10.04.2019) (12.04.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die revidierten BIP-Quartalszahlen für das Jahr 2018 zeigen, dass sich das überraschend starke Gesamtjahreswachstum Russlands in Höhe von 2,3% so verteilt, dass die Dynamik (wie bislang bereits unterstellt) in der zweiten Jahreshälfte nachgelassen hat, so die Analysten der DekaBank.Damit ergebe sich für die Prognose der Analysten der DekaBank für das Jahr 2019 (1,4%) kein Revisionsbedarf. Nach der Mehrwertsteueranhebung am Jahresanfang sei die Verbraucherpreisinflation bereits im Februar auf ihr für die Jahreszeit übliches Tempo von rund 0,1% im Wochenvergleich zurückgekehrt und dürfte im März mit 5,3% in der Jahresrate nun ihren Höhepunkt erreicht haben. Dies liege über dem Ziel der Zentralbank von 4,0%, aber unter den Erwartungen der Russischen Zentralbank (CBR) für die Wintermonate. Daher sei es wenig überraschend, dass sich die Russische Zentralbank bei ihrer März-Sitzung deutlich entspannter in Bezug auf das Inflationsumfeld gezeigt habe als in den Monaten zuvor. Die beiden Leitzinsanhebungen des vergangenen Jahres würden für ausreichend erachtet und Leitzinssenkungen seien schon vor Jahresende möglich. Der taubenhafte Ton der großen Weltzentralbanken sowie die politischen Ereignisse in den USA würden die etwas entspanntere der Zentralbankkommunikation unterstützen.