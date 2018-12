Der Russland-Ukraine-Konflikt sei durch den Vorfall im Asowschen Meer wieder in den Fokus gerückt. Russische Marineschiffe hätten ukrainische beschossen und die Matrosen seien unter Arrest gestellt worden. Die bisherigen Reaktionen seitens des Westens auf den Vorfall seien jedoch moderat gewesen, sodass hier eher punktuelle personelle und keine breiten wirtschaftlichen Sanktionen zu erwarten seien. Eine Entspannung in den russisch-amerikanischen Beziehungen sei derweil nicht in Sicht. Präsident Trump habe Russland die Verletzung des Mittelstrecken-Atomabrüstungsvertrages vorgeworfen und mit der Kündigung des Vertrages gedroht. Das Damoklesschwert der US-Sanktionen hänge weiterhin über dem russischen Finanzmarkt. Sowohl die "chemischen" Sanktionen der US-Regierung als auch die Entscheidungen des Kongress zu den zahlreichen im August-September 2018 vorgelegten Sanktionsentwürfen dürften zu Beginn des kommenden Jahres bekanntgegeben werden.



Perspektiven: Das Wachstumspotenzial sei in Russland wegen der demografischen Entwicklung und der niedrigen Produktivitätssteigerungen mit ca. 1,5% verhalten. Der zur Erhöhung des Potenzialwachstums dringend notwendige institutionelle Reformprozess werde durch den mangelnden Reformwillen der Machthaber behindert. Das internationale Sanktionsregime verstärke Russlands wirtschaftliche Isolation.



Länderrisiko: Das politische Risiko, das mit einer potenziellen drastischen Verschärfung der US-Sanktionen eingehe, dominiere bei der Bonitätseinschätzung. Russland weise nach wie vor solide Staatsfinanzen auf, und die externe Verschuldung sei niedrig im Vergleich zu vielen anderen Emerging Markets. Doch wenn die derzeit in den USA diskutierten extremen Maßnahmen (z.B. das Verbot für Dollargeschäfte der Staatsbanken, Sanktionierung der russischen Staatsanleihen) entgegen der Einschätzung der Analysten der DekaBank greifen sollten, würde dies zu Turbulenzen und Ratingherabstufungen führen. (12.12.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die monatlichen Datenveröffentlichungen für den Monat Oktober waren gemischt, so die Analysten der DekaBank.Die produktionsseitigen Indikatoren, wie die Industrieproduktion oder die Bautätigkeit, hätten positiv überrascht. Auch der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sei zum zweiten Mal in Folge deutlich angestiegen. Gleichzeitig hätten sich die nachfrageseitigen Indikatoren und auch die verfügbaren Einkommen abgeschwächt. Von möglichen vorgezogenen Käufen langlebiger Konsumgüter im Vorfeld der Mehrwertsteueranhebung ab Januar 2019 sei in den Statistiken noch nicht viel zu sehen. Die Inflationsrate klettere stetig aber sicher nach oben und habe im November mit 3,8% nur noch knapp unterhalb des Inflationsziels von 4% gelegen. Die Inflationsdynamik sei in erster Linie auf Lebensmittel- und Kraftstoffpreise zurückzuführen und weniger auf die nachfrageseitigen Faktoren und könne somit von der Zentralbank als transitorisch betrachtet werden. Für die russische Notenbank werde 2019 allerdings die erste Phase sein, in der die Inflationsrate das Zentralbankziel von unten übersteige, seitdem die Bank zur Inflationssteuerung übergegangen sei. Es sei deshalb in gewisser Weise ein Test, wie nervös die ausgeprägten Falken darauf reagieren würden. Die Analysten der DekaBank würden davon ausgehen, dass der Leitzins am 14. Dezember vorerst unverändert bei 7,50% belassen werde. Die Zentralbank werde bei ihrer nächsten Sitzung auch über die Wiederaufnahme der im Zuge der Währungsmarktturbulenzen im September ausgesetzten Devisenkäufe für den fiskalischen Reservefonds diskutieren. Den aktuellen Aussagen nach zu urteilen dürften diese ab Januar wieder aufgenommen werden, das Nachholen ausgesetzter Käufe dürfte allerdings eher vorsichtig erfolgen würden.