Zunächst das Positive aus russischer Sicht: Die Wirtschaft halte sich insgesamt erheblich besser als es die Allermeisten unter diesen Umständen erwartet hätten. Im Öl- und Gassektor, Haupteinnahmequelle des russischen Staates, gebe es bislang recht wenige Sanktionen des Westens und bis auf punktuelle Ausnahmen auch keinen russischen Lieferstopp, aber allein die Diskussionen darüber hätten den Preisen zusätzlich Auftrieb verliehen. Die Folge: Russland verdiene mehr Geld bei gleicher oder sogar fallender Exportmenge. Trotz anfänglicher Ablehnung hätten inzwischen dutzende europäische Unternehmen die veränderten Zahlungswege für russisches Gas mehr oder minder akzeptiert. Der Rubel sei zuletzt förmlich explodiert und auf ein Mehrjahreshoch geklettert und das trotz teilweise Aufhebung der Restriktionen für Auslandstransfers durch die russischen Behörden. Gleichwohl seien Öl- und Gaseinnahmen und der Rubel-Wechselkurs natürlich nicht alles und insgesamt stehe Russlands Wirtschaft unter erheblichem Druck und die Frage sei nicht, ob sie in die Rezession rutsche, sondern wie tief und wie lange diese ausfallen werde? Gleichzeitig steige die Inflation kräftig an, ohne dass die Notenbank viel dagegen tun könnte. Russlands Zentralbank erwarte für 2022 eine Teuerung von18 bis 23%, die 2023 auf 5 bis 7% sinken und 2024 dann wieder den Zielwert von 4% erreichen solle. Ende April habe die Notenbank die Zinsen von 17% auf 14% gesenkt, nicht zuletzt deshalb, weil der Rubel derzeit nicht mehr durch hohe Leitzinsen gestützt werden müsse.



Russische Aktien hätten gegen den globalen Trend zugelegt, seit Ende April um rund 5% in Rubel und um sagenhafte 32% in US-Dollar. Seit Jahresbeginn stehe gleichwohl immer noch ein kräftiges Minus zu Buche.



Zum Krieg in der Ukraine lasse sich kurz zusammenfassen, dass offenbar keine Seite (Russland, Ukraine/NATO) derzeit ernsthaft an Friedensgesprächen interessiert sei und alle Beteiligten davon ausgehen würden, ihre Verhandlungspositionen mit militärischen Mitteln noch entscheidend verbessern zu können. Spätestens im Herbst werde sich aber zunehmend drängender die Frage stellen, ob und inwieweit alle Seiten diesen Krieg fortsetzen könnten oder wollten. (31.05.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die großen Indexanbieter haben russische Unternehmen weitgehend aus ihren globalen und regionalen Indizes entfernt, der Handel russischer Aktien für ausländische Investoren ist seitens Russlands so gut wie komplett blockiert und westliche Sanktionen bezüglich Handel und Besitz russischer Aktien, Anleihen etc. tun ihr übriges, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "emreport".Zugleich wisse niemand, wie die Situation in einigen Monaten aussehen werde und die Ereignisse in Russland sowie in der Ukraine hätten natürlich potenziell weitreichende Folgen für fast alle Staaten dieser Welt.