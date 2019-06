Die anämische Konjunkturentwicklung dürfte der Zentralbank die Entscheidung erleichtern, die geldpolitischen Zügel schon im Sommer zu lockern. Da der Rubel-Wechselkurs trotz des ausgeprägten Ölpreisrückganges der letzten Wochen bemerkenswert stabil geblieben sei, würden die Analysten der DekaBank bereits am 14. Juni die erste Zinssenkung um 25 Bp auf dann 7,50% erwarten. Mindestens eine weitere Senkung dürfte im weiteren Jahresverlauf folgen, wobei der Lockerungspfad auch durch das globale Marktumfeld geprägt sein werde.



Sollte der G20-Gipfel keine Deeskalation im Handelskrieg zwischen China und USA bringen und die Finanzmärkte darauf nervös reagieren, könne dies Abwertungsdruck auf die Schwellenländerwährungen mit sich bringen und den Spielraum für Leitzinssenkungen einschränken. Ein längeres Treffen zwischen den Präsidenten Putin und Trump im Rahmen des G20-Gipfels sei nicht geplant, sodass die Analysten der DekaBank derzeit keine Veränderungen der derzeit frostigen Beziehungen zwischen Russland und den USA erwarten würden.



Das Wachstumspotenzial Russlands sei wegen der demografischen Entwicklung und der niedrigen Produktivitätssteigerungen mit ca. 1,5% verhalten. Das internationale Sanktionsregime verstärke Russlands wirtschaftliche Isolation.



Das politische Risiko, das mit einer potenziellen drastischen Verschärfung der US-Sanktionen eingehe, dominiere bei der Bonitätseinschätzung. Nachdem die US-amerikanischen Ermittlungen in der Russland-Affäre nach dem derzeitigen Kenntnisstand Präsident Trump in Bezug auf mögliche Absprachen mit Russland bei den Präsidentschaftswahlen entlasten würden, sei das Risiko systemischer Sanktionen zurückgegangen, trotz der im Senat jüngst vorgestellten Gesetzentwürfe. Individuelle Strafmaßnahmen für einzelne Verstöße (Einmischung in Venezuela, Geldwäscheaffäre, Ukraine) oder gegen die "Nordstream 2"-Pipeline würden angesichts der angespannten Beziehungen zwischen Russland und dem Westen auf der Tagesordnung bleiben. Russland weise nach wie vor solide Staatsfinanzen auf und die externe Verschuldung sei niedrig im Vergleich zu vielen anderen Emerging Markets.



Im Februar habe Moody's seine Bonitätseinschätzung Russlands als letzte der drei großen Rating-Agenturen auf Investment Grade (Baa3) angehoben, was der stabilitätsorientierten Geld- und Fiskalpolitik Rechnung trage. Wenn die derzeit in den USA diskutierten extremen Maßnahmen (z.B. das Verbot für Dollargeschäfte einiger Geschäftsbanken, Sanktionierung der russischen Staatsanleihen) entgegen unserer Einschätzung greifen sollten, würde dies zu Turbulenzen und Ratingherabstufungen führen, so die Analysten der DekaBank. (Ausgabe vom 13.06.2019) (14.06.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die erste Veröffentlichung zum Wachstum des realen Bruttoinlandprodukts in Russland im ersten Quartal war ernüchternd: Das BIP hat in den ersten drei Monaten des Jahres nur um 0,5% gegenüber dem Vorjahr zugenommen, nachdem es im letzten Quartal 2018 noch 2,7% yoy waren, so die Analysten der DekaBank.Gegenüber dem Vorquartal sei die Wirtschaft nach Berechnung der Analysten der DekaBank deutlich (-0,7% qoq) geschrumpft. Auch wenn sich ein Teil dieser Schwäche durch die Vorzieheffekte der Mehrwertsteueranhebung am Jahresanfang 2019 erklären lasse, die so nicht für den weiteren Jahresverlauf fortgeschrieben werden könnten, und die BIP-Zahlen in Russland revisionsanfällig seien, hätten die Analysten der DekaBank ihre BIP-Prognose von 1,4% auf nun 1,1% revidiert.Die monatlichen Wirtschaftszahlen für die Frühlingsmonate würden nach wie vor nicht auf eine schnelle Belebung der Aktivität hindeuten. Der einzige Sektor, der sich stabil positiv entwickle, sei der Bergbau, während das Verarbeitende Gewerbe volatil sei und die Konsumtätigkeit nach wie vor durch die schwache Einkommensentwicklung belastet werde. Die Einkaufsmanagerindices seien auch im Mai sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor wieder zurückgegangen.