Die spekulativen Positionen der Money Manager in den Märkten für Gold Futures seien negativ geworden und stünden auf den tiefsten Stand seit 2006, als diese Daten erstmals gesammelt worden seien. Diese Einschätzung zeige die extreme Situation an den Märkten. Aber einer solchen Extremsituation folge erfahrungsgemäß eine scharfe Rally. Die weiteren Aussichten für die Edelmetalle würden hervorragend bleiben:



Die gegenwärtige Expansion in den USA sei die zweitlängste in der Geschichte und dürfte bald wieder abflauen. Sie habe den längsten Bullenmarkt seit dem Zweiten Weltkrieg gebracht und die Bewertungen (KGV) allzu hoch bei fehlenden Anlagealternativen an den Geld- und Rentenmärkten geschoben. Die Inflationserwartungen hätten sich wieder gedreht. Der CPI dürfte von jetzt 2,9% im Jahr 2019 auf 3,5% ansteigen. Die jetzigen Renditen der Treasuries lägen mit 2,85% für zehn Jahre noch viel zu niedrig und hätten ein hohes Kursrisiko.



Einschränkungen des Welthandels und Sanktionen würden sich zunächst auf Russland, Türkei und China auswirken, könnten aber bald auf die Weltwirtschaft übergreifen. Die führenden Notenbanken aber würden noch immer einer ultra-expansiven Geldpolitik folgen und hätten keine Mittel mehr, um einer Konjunkturberuhigung entgegenzuhalten. Die Fiskalpolitik sei wegen der extremen Verschuldung vieler Staatshaushalte nicht mehr handlungsfähig. Die USA würden ihre öffentlichen Schulden von gegenwärtig USD 21 Billionen mit Tendenz auf USD 30 Billionen nie mehr zurückzahlen können. Der Schuldendienst (Soll-Zinsen + Tilgungen) werde zu einer nicht mehr tragbaren Belastung.



Gegenüber noch höheren Schulden in Form von Papiergeld würden die Anleger mit immer misstrauischer. Die europäischen Volkswirtschaften würden noch expandieren, aber mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Risiken, die vom Brexit über die allzu hohen Kredite an Schwellenländer reichen würden, würden zur Zeit noch von den Märkten ignoriert. Kreditinstitute könnten durch ihre weltweiten Verflechtungen noch hohen Anforderungen ausgesetzt werden. Doch die EZB habe mit ZIRP und NIRP keinen Handlungsspielraum mehr.



Die Schwäche der Edelmetalle ist eine kursgünstige Kaufgelegenheit, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ist auf den tiefsten Stand der letzten 20 Monate gefallen mitten in einer scharfen Abwertung der Währungen von Schwellenländern gegenüber dem US-Dollar, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Auch harte Währungen hätten gegenüber dem USD zeitweise nachgegeben. Die Konsumentennachfrage dürfte im zweiten Halbjahr (H2) nach Einschätzung des World Gold Council (WGC) stabilisierend auf den Goldpreis wirken. Auch das Investmentverhalten der Fondsmanager könnte sich durch Eindeckungen schnell wieder ändern.Die Dollarstärke sei der wichtigste Einflussfaktor auf die Performance des Goldpreises in diesem Jahr gewesen. Der Fall unter die Marke von USD 1200, zum ersten Mal seit dem Frühjahr 2017, sei für Händler ein wichtiges charttechnisches Signal zur Goldschwäche gewesen. Auch die Rhetorik bei den Handelskonflikten und die verhängten Sanktionen hätten den Dollar gefördert. Ob dies aber dem USD nachhaltig Auftrieb geben könne, bleibe umstritten. Leistungsbilanz und Haushaltsdefizit würden aus fundamentaler Sicht dagegen sprechen.