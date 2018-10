Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Stimmungslage in den deutschen Unternehmen schwankte im bisherigen Jahresverlauf, gemessen am ifo-Geschäftsklimaindex (Do., 25.10., 10:00 Uhr), erheblich, so die Analysten von Postbank Research.



Nachdem der Indikator bis einschließlich Juli deutlich nachgegeben habe, habe er sich im August schlagartig erholt. Er habe damit auf die zwischen US-Präsident Trump und EU-Kommissionspräsident Juncker getroffene Grundsatzvereinbarung reagiert, den aufkommenden Handelskonflikt abzuwenden und Verhandlungen aufzunehmen mit dem Ziel, die Zölle zu senken. Im September habe sich der ifo-Index dann in etwa auf dem erreichten Niveau behauptet. Die Analysten von Postbank Research würden befürchten, dass das spätsommerliche Stimmungshoch von herbstlichen Tiefausläufern verscheucht werde. Der unklare Ausgang der Brexit-Verhandlungen, diezunehmenden Sorgen um die finanzpolitische Stabilität Italiens und der skeptischere Blick auf die Weltkonjunktur, wie er sich z.B. in der Absenkung der Wachstumsprognose für das Welt-BIP durch den IWF manifestiere, dürften die deutschen Unternehmen nicht unbeeindruckt lassen. Die Analysten würdne daher mit einem Rückgang des ifo-Geschäftsklimaindexes um 0,7 auf 103,0 Punkte rechnen. Dabei sollte der Lageindex um 0,4 auf 106,0 Punkte nachgeben, der Erwartungsindex um 1,0 auf 100,0 Punkte.



Rückgänge würden die Analysten auch bei den Einkaufsmanagerindices sowohl für das Verarbeitende Gewerbe als auch für den Servicesektor und zwar jeweils für Deutschland (Mi., 24.10., 09:30 Uhr) und für den Euroraum (Mi., 24.10. 10:00 Uhr) erwarten. Die genannten Indikatoren sollten sich aber allesamt weiterhin deutlich im expansiven Bereich bewegen und damit ebenso wie der ifo-Index anhaltendes Wirtschaftswachstum bei allerdings nachlassender Dynamik signalisieren. (19.10.2018/ac/a/m)



