Frankfurt-Aktienkurs Royal Gold-Aktie:

82,00 Euro +0,29% (29.03.2019, 10:47)



NASDAQ-Aktienkurs Royal Gold-Aktie:

91,76 USD +/- 0,00% (29.03.2019, 14:24, vorbörslich)



ISIN Royal Gold-Aktie:

US7802871084



WKN Royal Gold-Aktie:

885652



Ticker Symbol Royal Gold-Aktie Deutschland:

RG3



NASDAQ-Ticker-Symbol Royal Gold-Aktie:

RGLD



Kurzprofil Royal Gold-Aktie Inc.:



Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, WKN: 885652, Ticker Symbol: RG3, NASDAQ-Ticker-Symbol: RGLD) ist US-amerikanisches Edelmetall-Unternehmen mit Sitz in Denver. Die Tätigkeit umfasst die beiden Schwerpunkte Übernahme und Management von Stream-Beteiligungen und Royalty-Anteilen. (29.03.2019/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Royal Gold-Aktienanalyse des Analysten Andrew Kaip von BMO Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Andrew Kaip, Aktienanalyst bei BMO Capital Markets, in Bezug auf die Aktien des Edelmetallunternehmens Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, WKN: 885652, Ticker Symbol: RG3, NASDAQ-Ticker-Symbol: RGLD) nur noch die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Nach einer Periode mit einer starken Kursentwicklung würden nun die von Royal Gold Inc. erzielten Erfolge und bevorstehenden Katalysatoren vom Aktienkurs weitgehend reflektiert.Die Bewertung liege mittlerweile über dem Peer Group-Durchschjnitt. In Abhängigkeit vom Portfolioerfolg könnte aber wieder eine positivere Anlageempfehlung in Erwägung gezogen werden, so der Analyst Andrew Kaip.Die Aktienanalysten von BMO Capital Markets stufen in ihrer Royal Gold-Aktienanalyse den Titel von "outperform" auf "market perform" zurück, erhöhen aber das Kursziel von 98,00 auf 100,00 USD.