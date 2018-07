Frankfurt-Aktienkurs Royal Gold-Aktie:

Kurzprofil Royal Gold-Aktie Inc.:



Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, WKN: 885652, Ticker Symbol: RG3, NASDAQ-Ticker-Symbol: RGLD) ist US-amerikanisches Edelmetall-Unternehmen mit Sitz in Denver. Die Tätigkeit umfasst die beiden Schwerpunkte Übernahme und Management von Stream-Beteiligungen und Royalty-Anteilen.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Royal Gold-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse spricht Carey MacRury, Aktienanalyst bei Canaccord Genuity, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Edelmetallunternehmens Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, WKN: 885652, Ticker Symbol: RG3, NASDAQ-Ticker-Symbol: RGLD) aus.Die von Royal Gold Inc. für das zweite Quartal ausgewiesenen Strream-Ergebnisse seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Wie erwartet habe Royal Gold die Schulden weiter abgebaut.Die Analysten von Canaccord Genuitya sehen das Unternehmen in einer finanziell guten Lage um an möglichen großen Streaming- und Royalty-Deals zu partizipieren.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Royal Gold-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 103,00 USD.Börsenplätze Royal Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Royal Gold-Aktie:78,07 Euro +0,24% (11.07.2018, 16:06)