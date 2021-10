Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

20,08 EUR +2,11% (05.10.2021, 19:26)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

20,15 EUR +2,04% (05.10.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.699,20 GBp +1,59% (05.10.2021, 17:36)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (05.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die A-Aktie des Energieunternehmens Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Ölriesen würden zurzeit nur eine Richtung kennen: Die nach oben. Der Grund liege auf der Hand, auch die Ölpreise würden immer weiter steigen. Auch heute. Ein knappes Angebot bei gleichzeitig hoher Nachfrage treibe die Kurse weiter an. Zuletzt habe ein Barrel der Nordseesorte Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) 83,07 US-Dollar gekostet. Das sei der höchste Stand seit drei Jahren. Das seien 1,82 Dollar mehr als am Montag gewesen.Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) ( ISIN XC000A0G9CM8 WKN nicht bekannt) sei um 1,85 Dollar auf 79,47 Dollar gestiegen. Dies sei der höchste Stand seit dem Jahr 2014. Am Montag hätten die Ölpreise kräftig zugelegt, nachdem der Ölverbund OPEC+ dem Ruf nach einer stärkeren Förderausweitung nicht nachgekommen sei. Die 23 Länder des Förderverbunds OPEC+ hätten am Montag ihren Kurs bestätigt, der eine Produktionsausweitung im November um 400 000 Barrel je Tag vorsehe. Viele Experten würden das für zu wenig halten, da die Nachfrage konjunkturbedingt hoch sei und Engpässe in der Erdölversorgung bestünden."Der Ölmarkt dürfte auch nach der beschlossenen Produktionserhöhung im vierten Quartal ein beträchtliches Angebotsdefizit aufweisen, da die Ölnachfrage deutlich stärker ist als erwartet", habe Commerzbank -Volkswirt, Carsten Fritsch, kommentiert. So hätten auch die hohen Gaspreise zu einer höheren ölbasierten Stromproduktion geführt. Weiterhin würden OPEC-Länder wie Angola und Nigeria nicht ihre Fördermenge einhalten und zu wenig produzieren.Anleger würden ihre Gewinne bei Shell und BP laufen lassen. Die Aussichten seien gut, die Bewertungen immer noch günstig und die Charts in starker Verfassung (auch wenn es früher oder später sicherlich zu Korrekturen kommen werde).(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: