Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (01.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Royal Dutch Shell-Aktie präsentiere sich weiterhin in einer enorm starken Verfassung. Angesichts der jüngsten Entwicklung der Preise von Brent, WTI & Co sei dies etwas verwunderlich. Denn diese würden sich nach wie vor auf dem höchsten Stand seit 2014 bewegen. Für Auftrieb würden wirtschaftliche und politische Entwicklungen sorgen.So bleibe zum einen das Ölangebot knapp, da sich die Nachfrage weiterhin sehr robust zeige. Zudem sorge das aktuell kalte Wetter in mehreren Teilen der USA für eine deutlich höhere Energienachfrage.Zum anderen würden natürlich auch die Spannungen in der Ost-Ukraine für höhere Ölpreise sorgen - laut Schätzungen von Experten könnte der Risikoaufschlag bei rund 10 USD liegen. Schließlich gehöre Russland zu den weltgrößten Produzenten des Schmierstoffs für die Weltwirtschaft.Zusätzlichen Rückenwind erhalte das Papier des Energieriesen indes von Berenberg. Im Rahmen einer Branchenstudie sei nicht nur die Kaufempfehlung für die Royal Dutch Shell-Aktie bestätigt, sondern es sei auch das Kursziel von 2.100 auf 2.350 GBp (umgerechnet 28,20 Euro) angehoben worden. Für die Experten zähle Royal Dutch Shell zusammen mit BP, OMV und ENI zu den Top-Picks im Sektor.Auch "Der Aktionär" halte die Royal Dutch Shell-Aktie derzeit für unterbewertet. Da es für die Aktie sowohl fundamental als auch charttechnisch betrachtet gut aussehe, könnten Dividendenjäger weiterhin zugreifen (Stopp: 17,70 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2022)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:22,795 EUR +0,37% (01.02.2022, 10:27)