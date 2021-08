XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (26.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Öl- und Gasriese Royal Dutch Shell mache weiter Dampf beim Konzernumbau und baue sein Engagement bei regenerativen Energien kontinuierlich aus. So habe das Unternehmen in dieser Woche bekannt gegeben, sich Inspire Energy Capital einzuverleiben.Das Unternehmen sei in den USA als Einzelhändler für erneuerbare Energien tätig und verfüge über eine Vielzahl innovativer Dienste und Abonnementpläne. So biete Inspire seinen Kunden beispielsweise verschiedene Anreize, den Energieverbrauch über ein Belohnungsprogramm in der mobilen App zu verringern. Die Transaktion solle bis zum vierten Quartal 2021 abgeschlossen werden. Über die finanziellen Details seien keine Angaben gemacht worden."Unser Ziel ist es, ein wichtiger Anbieter von erneuerbarer und kohlenstoffarmer Energie zu werden, und diese Akquisition bringt uns dem einen Schritt näher", habe Elisabeth Brinton, Executive Vice President of Renewables & Energy Solutions bei Royal Dutch Shell erklärt. "Dieser Deal erweitert sofort unser Business-to-Consumer-Stromangebot in Schlüsselregionen in den USA, und wir sind gut positioniert, um auf den fortschrittlichen digitalen Fähigkeiten von Inspire aufzubauen, damit mehr Haushalte von erneuerbarer und kohlenstoffarmer Energie profitieren können."Natürlich dürfte auch die Akquisition der kleinen Gesellschaft Inspire vorerst nur einen verschwindend geringen Einfluss auf die Entwicklung des Konzernergebnisses haben, dennoch passe die Marschrichtung des Konzerns. Die günstig bewertete Aktie bleibe attraktiv. Anleger können daher weiterhin zugreifen (Stopp: 13,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Royal Dutch Shell-Aktie. (Analyse vom 26.08.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,766 EUR -0,27% (26.08.2021, 10:10)