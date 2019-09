Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

25,385 EUR +0,38% (09.09.2019, 14:37)



Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

25,39 EUR +0,59% (09.09.2019, 14:17)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

22,66 GBP +0,29% (09.09.2019, 14:27)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (09.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Am Mittwoch würden wieder einige der weltgrößten Ölproduzenten beim OPEC-Treffen in Wien über die zukünftige Förderpolitik diskutieren. Und dieses Mal dürfte es für die Aktionäre von Energiekonzernen wie Royal Dutch Shell, BP oder Gazprom besonders spannend werden. Denn beim mächtigsten OPEC-Mitglied gebe es eine wichtige Änderung.Für viele Marktteilnehmer überraschend sei kurz vor dem Treffen der saudische Energieminister Khalid al-Falih abgesetzt worden. Ersetzt werde er durch einen Sohn von König Salman, Prinz Abdulasis. Noch sei völlig unklar, weshalb al-Falih habe gehen müssen. Seien dem Königshaus die Förderkürzungen, die man selbst habe hinnehmen müssen, zu viel gewesen, liege der Ölpreis noch nicht hoch genug (was noch stärkere Produktionskürzungen zur Folge hätte) oder habe der Sohn des Herrschers einfach nur eine neue Beschäftigung benötigt? Es könne derzeit nur spekuliert werden.Das Gros der Analysten gehe aktuell aber noch davon aus, dass sich an der saudischen Ölpolitik vorerst wenig ändern werde. "Es wird erwartet, dass der neue Energieminister die Politik seines Vorgängers fortsetzt", habe etwa Commerzbank-Rohstoffexperte Carsten Fritsch gesagt.Es dürfte spannend werden, ob von der OPEC-Sitzung neue Impulse kämen. Noch wichtiger für den weiteren Ölpreisverlauf bleibe aber vor allem die Entwicklung im Handelsstreit, der die gesamte Weltwirtschaft und damit auch die Ölnachfrage belaste. Die günstig bewerteten Aktien von Gazprom und Shell seien nach wie vor attraktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: