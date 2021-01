Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (29.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen hätten bei Shell meist Nachrichten dominiert, wie es der britisch-niederländische Energieriesen schaffen wolle, zu einem globalen Produzenten von sauberen Energien zu werden. Heute würden vor allem die Meldungen über die schmutzige Vergangenheit des Ölproduzenten in Afrika dominieren.So müsse ein Tochterunternehmen des Konzerns in Nigeria nach einem Gerichtsurteil Bauern in dem Land für Ölverschmutzung entschädigen. Das Unternehmen sei haftbar für Verseuchungen durch Öl-Lecks 2004 und 2005, habe das Berufungsgericht in Den Haag am Freitag festgestellt. Die Höhe der Entschädigung müsse später bestimmt werden. Der britisch-niederländische Mutterkonzern mit Sitz in Den Haag sei zwar nicht direkt haftbar, wie das Gericht geurteilt habe. Der Konzern habe aber eine "Sorgfaltspflicht" und sei dazu verurteilt worden, alte Öl-Leitungen mit Sensoren zur Entdeckung von Lecks auszurüsten.Vier Bauern aus Nigeria und die Umweltorganisation Milieudefensie hätten das Unternehmen in Den Haag auf Schadenersatz verklagt und auch die Sanierung des Bodens im Niger-Delta gefordert. Shell habe die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, dass Saboteure für die Lecks verantwortlich gewesen seien. Das aber habe das Gericht nur in einem Fall als "zweifelsfrei bewiesen" angesehen. Die Forderung nach weiterer Sanierung sei abgewiesen worden.In einer ersten Reaktion habe die Milieudefensie überglücklich reagiert: "Wir heulen vor Glück. Nach 13 Jahren haben wir gewonnen", schreibe sie auf Twitter.Bereits 2013 sei Shell-Nigeria in erster Instanz zur Zahlung von Schadenersatz in einem Fall verurteilt worden. Beide Seiten hätten Berufung eingelegt. Das Berufungsgericht gehe nun weiter. In einer dritten Forderung sei das Urteil vertagt worden.Für Shell sei das Urteil natürlich ärgerlich, zumal noch weitere Strafzahlungen und Entschädigungen in anderen Teilen der Welt folgen könnten. Größeren Einfluss auf die Kursentwicklung des Energieriesen dürften aber weiterhin die Entwicklung der Ölpreise sowie die Fortschritte beim geplanten Konzernumbau haben. Mutige Anleger können investiert bleiben, der Stopp sollte bei 12,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Royal Dutch Shell-Aktie. (Analyse vom 29.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link