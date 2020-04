Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (09.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Laut Medienberichten sei es geschafft: Einige der weltweit wichtigsten Ölförderländer hätten sich darauf verständigt, die Produktion deutlich zurückzufahren. Angeblich sollten sich Russland und Saudi-Arabien bereits einig sein. Demnach möchten die OPEC+-Staaten die Förderung um zehn Millionen Barrel kappen. Nun komme die USA ins Spiel.Morgen würden noch die Energieminister der G20-Staaten darüber debattieren, wie die Ölpreise auf nachhaltig höheren Niveaus gehalten werden könnten. Und hierzu müssten natürlich auch die USA einen Beitrag leisten.Darüber hinaus sei derzeit noch unklar, welche Staaten noch größere Produktionskürzungen hinnehmen müssten. Bisher sei nur bekannt, dass Saudi-Arabien (die zuvor hochgefahrene) Förderung um vier Millionen pro Tag verringern werde, Russland pumpe künftig täglich zwei Millionen Barrel weniger aus dem Boden.Und bei allen Kürzungen auf der Angebotsseite dürfe natürlich nicht vergessen werden, dass für eine nachhaltige Erholung auch eine wieder anziehende Ölnachfrage notwendig sei. Diese sei im Zuge des Corona-Shutdowns in zahlreichen wichtigen Verbraucherländern um bis zu 30 Prozent gesunken. Dies dürfte vorerst das zweite große Fragezeichen hinter der heutigen Erfolgsmeldung bleiben.Dennoch können mutige Investoren mit einem langen Atem das aktuell günstige Niveau nutzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte nun auf 13,00 Euro nachgezogen werden! (Analyse vom 09.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: