Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,33 EUR -1,11% (13.08.2021, 11:48)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,316 EUR -0,84% (13.08.2021, 11:31)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,61 GBP -1,31% (13.08.2021, 11:40)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (13.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Freitag gefallen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern sei die Sorge vor Maßnahmen führender Industriestaaten gegen die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent koste am Vormittag 70,64 US-Dollar. Das seien 67 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) falle um 71 Cent auf 68,38 Dollar.In vielen Industriestaaten würden die Infektionszahlen und damit die Sorge der Anleger am Ölmarkt vor Einschränkungen der Mobilität steigen. Vor allem die Entwicklung in China werde genau beobachtet. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sei einer der größten Ölimporteure der Welt und habe zuletzt mit der Sperrung eines wichtigen Hafens wegen eines Corona-Falls beunruhigt.Zuletzt habe die Internationale Energieagentur (IEA) die Prognose für die weltweite Nachfrage nach Rohöl in diesem Jahr wegen der Delta-Variante gesenkt. Allerdings würden Rohstoffexperten der US-Investmentbank Goldman Sachs davon ausgehen, dass die jüngste Entwicklung der Corona-Krise die Nachfrage nur vorübergehend bremsen dürfte.Die Aktie von Royal Dutch Shell setze zum Wochenschluss ihre Korrektur nach der Rally-Bewegung seit Mitte Juli fort. Das Papier verliere am Freitag 0,4 Prozent auf 1.463,60 Britische Pence. Nach einem erneuten Rebound an der horizontalen Unterstützung bei 1.350 Pence, an der Ende Juli zeitgleich der GD200 verlaufen sei, habe der Kurs letzte Woche das Hoch bei 1.449 Pence zurückerobert. In den vergangenen Tagen habe das Papier eine Verschnaufpause eingelegt. Im Fokus stehe nun, das Erholungshoch bei 1.516,20 Pence, das geknackt werden müsse. Bei Kursen darüber rücke das März-Hoch bei 1.587,60 Pence in den Fokus.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: