Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Nachdem die Royal Dutch Shell-Aktie über mehrere Wochen hinweg nur eine Richtung gekannt habe, arbeite der Kurs nun an einer Bodenbildung. Unterstützung erhalte das Papier des britisch-niederländischen Energieriesen dabei von robusten Ölpreisen und auch wieder von positiveren Analystenstudien.Die Royal Dutch Shell-Aktie bleibe angesichts des sehr schwierigen Marktumfelds und der riesigen Herausforderungen durch den Konzernumbau nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Wer aber über Mut und einen langen Atem verfüge, könne auf ein Comeback der Dividendenperle setzen. Die Position sollte mit einem Stoppkurs bei 9,10 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:11,298 EUR +0,53% (29.09.2020, 08:32)Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:11,232 EUR +0,92% (28.09.2020, 17:35)