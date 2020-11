Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (18.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Aktie von Royal Dutch Shell sei zuletzt von der Hoffnung auf einen baldigen Corona-Impfstoff stark beflügelt worden. In den vergangenen zwei Wochen habe der Wert über 25 Prozent zulegen können und habe dabei wichtige charttechnische Marken überwunden. Auch jetzt sei das Papier erneut davor, ein neues Kaufsignal zu generieren.Bereits zu Beginn des Monats sei der Shell-Aktie der Ausbruch aus ihrem kurzfristigen Abwärtstrend gelungen. Mithilfe eines Kaufsignals beim Stochastik-Indikators habe sich der Wert stark nach oben bewegt und dabei die Begrenzungslinie bei 10,55 Euro durchbrochen.Von dort aus habe das Papier bis jetzt satte 40 Prozent zugelegt und habe währenddessen die 50-Tage-Linie bei 11,38 Euro sowie den horizontalen Widerstand bei rund 13,60 Euro überwunden. Aktuell stehe der Kurs knapp unter dem 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 14,33 Euro, an dem auch zeitgleich die enorm wichtige 200-Tage-Linie verlaufe.Könne dieser massive Widerstand in den kommenden Tagen nachhaltig überwunden werden, wäre das ein starkes Kaufsignal. Ein weiterer Anstieg bis zum 38,2%-Retracement bei 16,83 Euro wäre dann recht wahrscheinlich.Die Dividendenperle bleibt aufgrund der weiterhin angespannten Lage beim Ölpreis nur für mutige Anleger geeignet, so Timo Nützel. Diese sollten ihr Investment nach wie vor mit einem Stopp bei 10,10 Euro nach unten absichern. (Analyse vom 18.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: